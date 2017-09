EEUU limita sus servicios consulares en Cuba ‘hasta nuevo aviso’

MIAMI, Estados Unidos.- Estados Unidos ha limitado “hasta nuevo aviso” los servicios consulares de su embajada en Cuba, “debido a los daños provocados por el huracán Irma”.

Informa la sede diplomática a través de su página oficial de Facebook que “las entrevistas para visas programadas para el período del 7 al 22 de septiembre están siendo reprogramadas” y que “no se recibirán documentos ni se entregarán visas durante este período”.

“El área en torno a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana sufrió graves daños producto de las penetraciones del mar”, describe la nota, solicitando “no presentarse a la Embajada en este momento”.

A continuación, CubaNet reproduce la nota de la embajada:

Aviso importante: Servicios Consulares Limitados

Debido a los daños provocados durante el paso del huracán Irma, la Embajada limitará los servicios consulares hasta nuevo aviso. Las entrevistas para visas programadas para el período del 7 al 15 de septiembre están siendo reprogramadas.

No se recibirán documentos ni se entregarán visas durante este período.

El área en torno a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana sufrió graves daños a causa de las inundaciones. No intente acercarse a la Embajada en este momento.

VISAS PARA NO INMIGRANTES: Los solicitantes de visas para no inmigrantes que tenían citas programadas para el período del 7 al 15 de septiembre recibirán, en la dirección de correo electrónico de contacto indicada al momento en que concertaron el turno, una notificación del Servicio de Información de Visas donde se les indicará la nueva fecha y horario de sus entrevistas. Si no recibe una notificación por correo electrónico antes del 15 de septiembre o si desea confirmar o reprogramar su cita, acceda a su perfil enhttp://www.ustraveldocs.com/cu.

VISAS PARA INMIGRANTES Y DOCUMENTOS DE ADMISIÓN CONDICIONAL (“PAROLE”): Los solicitantes de visas para inmigrantes y permisos de tipo de admisión condicional (“parole”) que tenían citas programadas para el 7 y 8 de septiembre han recibido una nueva fecha de turno para el 1 o 2 de noviembre. Con respecto a los turnos de visas para inmigrantes y permisos de tipo de admisión condicional (“parole”) programados para el 11 al 15 de septiembre, el Centro Nacional de Visas está intentando comunicarse telefónicamente con todos los solicitantes/agentes registrados para informarles sobre la cancelación. Las entrevistas se celebrarán del 13 al 17 de noviembre. Los solicitantes deberán presentarse a la misma hora que se programó inicialmente, según los cambios a continuación:

Si su turno era para el… >>>>>>>>>>>>>>>>>> …su cita ahora es el:

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE >>>>>>>>>>>>>>>>> LUNES 13 DE NOVIEMBRE

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE >>>>>>>>>>>>>>> MARTES 14 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE >>>>>>>>> MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE >>>>>>>>>>>>>>> JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE >>>>>>>>>>>>> VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

Si al 29 de septiembre no recibe una notificación, podrá comunicarse a través de havanaconsularinfo@state.gov y proporcionar un número de teléfono en el cual podamos contactar al solicitante en Cuba.