EEUU ha tomado una determinación sobre los “ataques acústicos” en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de EE.UU. ha informado este lunes que su secretario, Rex Tillerson, ya ha tomado una decisión sobre cómo proseguir en el caso de los misteriosos “ataques acústicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba.

La decisión se conocerá públicamente tras notificación a miembros del Congreso. Sin embargo, la Cancillería agregó que aún desconoce “quién o qué está causando los síntomas médicos” que reportaron hasta el momento 24 víctimas.

Informa El Nuevo Herald, citando un comunicado del Departamento de Estado, que el comité permanente del Accountability Review Board encargado de evaluar los casos en que personal diplomático o propiedad estadounidense ha sufrido daños en el extranjero, se reunió dos veces para discutir sobre el tema en cuestión y envió recomendaciones a Rex Tillerson.

“Este caso no involucra un solo acto visible que indiscutiblemente haya causado daños en una fecha específica”, apuntó una funcionaria del Departamento de Estado.

“Si bien vez supimos por primera vez de los síntomas médicos inexplicables de algunos empleados a finales de 2016, nos tomó meses conectar los puntos y comenzar a ver un patrón en estos eventos. Incluso después de muchos meses de investigación, todavía no sabemos quién o qué está causando los síntomas médicos”, añadió.

Varios funcionarios de la Cancillería prestarán declaraciones sobre lo sucedido, ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado este martes. La audiencia será presidida por el senador Marco Rubio.

El legislador republicano por la Florida, de origen cubanoamericano, presionó para que 17 diplomáticos cubanos fueran expulsados de la embajada en Washington como respuesta a los ataques. Ha pedido además el cierre de la embajada estadounidense en La Habana.

Rubio considera además que estos ataques no podían haber ocurrido sin el conocimiento del Gobierno cubano, en tanto agencias de prensa consideran que fueron llevados a cabo deliberadamente contra personal diplomático.

La publicación de un reporte médico elaborado por la Universidad de Miami y la Universidad de Pensilvania sobre los supuestos ataques en La Habana ha sido mantenida en una pausa por el propio Departamento de Estado.

Uno de los autores del supuesto artículo, doctor Michael Hoffer, especialista en otorrinolaringología de la Universidad de Miami, habría viajado a La Habana el pasado verano para tratar a los diplomáticos afectados.

La Universidad de Miami confirmó que había sido consultada por el Departamento de Estado, aunque no ofreció más información sobre el papel de Hoffer en las investigaciones.

El Nuevo Herald afirma sin embargo que, por su parte, el ex director interino del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la propia Universidad de Miami, Andy Gómez, dijo que se había reunido con Hoffer en diciembre y este le había informado sobre el contenido del artículo.

“El Dr. Hoffer me informó confidencialmente y, por lo que sé, hay pruebas suficientes de que se realizaron ataques”, afirmó Gómez.

Según dijeron varias fuentes, detalles del tratamiento a los afectados debían haber sido publicados en un primer artículo previsto para publicarse en el Journal of the American Medical Association y luego en The New England Journal of Medicine.