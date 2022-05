MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha expulsado de su territorio a México a al menos 300 cubanos, a través del Título 42, impuesto en 2020 por el expresidente Donald Trump, según informaron este miércoles directivos del albergue “Senda de Vida I”, en la ciudad fronteriza de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas.

De acuerdo a un reporte del diario El Mañana, en el albergue se han acumulado “al menos 300 cubanos expulsados de Estados Unidos”, por lo que ahora los ciudadanos de la isla “son el tercer grupo mayoritario de migrantes” en dicha instalación, por detrás de haitianos y nicaragüenses.

“Tenemos ahorita 300 cubanos que han llegado expulsados de Estados Unidos, aquí los estamos atendiendo y se les da comida, hospedaje, ellos no quieren regresar a Cuba, hay quienes tienen hijos del lado americano, entonces cada caso se ve desde lo particular”, explicó Héctor Silva, director del inmueble.

Título 42

Las expulsiones de los últimos días, reseñó el diario, se han dado debido a la aplicación del título 42, y cientos de migrantes han tenido que retornar a México a través del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, por restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de “eludir las medidas de detección médica”.

Según El Mañana, los migrantes han sido deportados de Estados Unidos a tan solo horas de cruzar la frontera. Asimismo, explica el reporte, la última vez que los migrantes cubanos formaron parte de los grupos mayoritarios en Reynosa fue en el segundo semestre de 2019 y principios de 2020.

“Nosotros no decidimos quién ingresa o no hacia Estados Unidos, los abogados hacen el trámite, nosotros apoyamos a trasladarlos, dar acompañamiento, no hay un tiempo determinado de respuesta al asilo”, dijo Silva de Luna.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.