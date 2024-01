MIAMI, Estados Unidos. — Un grupo de 37 migrantes cubanos fueron repatriados este jueves en un nuevo vuelo de deportación, informó la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

La sede diplomática informó en redes sociales que los migrantes que fueron devueltos a la Isla habían intentado ingresar al país norteña sin autorización.

“Este jueves, 25 de enero, llegó a La Habana el 10mo vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos. El vuelo devolvió a la Isla a 37 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a EE. UU. sin autorización. No ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal”, señala la nota.

Los migrantes fueron devueltos a Cuba en un vuelo chárter de la compañía World Atlantic Airlines.

Se trata del primer vuelo de deportación de migrantes cubanos en 2024. El anterior databa del 29 de diciembre de 2023, cuando fueron repatriados 31 ciudadanos de la Isla que entraron en EE. UU. de forma ilegal.

El 30 de noviembre de 2023 también habían sido deportados 37 cubanos que ingresaron a Estados Unidos sin autorización. Entre los repatriados había cubanos con I-220B, incluido Yoan Enríquez, un joven que arribó a EE. UU. en 2020. Enríquez fue separado de su hija, a pesar de las gestiones de su abogado para detener la deportación por razones humanitarias.

“Por favor, que no me alejen de mi niña, no me alejen de mi mamá, de mi abuela, de mi esposa, de mis seres queridos”, suplicó el migrante cuando aún se encontraba recluido en una cárcel de inmigrantes en Florida.

El calvario de Yoan Enríquez comenzó durante lo que parecía una cita rutinaria en las oficinas de inmigración en Tampa. A pesar de los intentos legales por revertir su situación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rechazó la solicitud y emitió una orden de deportación contra el joven.

En total, durante 2023 se realizaron nueve vuelos de deportación de cubanos desde EE. UU. hacia la Isla, reanudados en abril como resultado de las conversaciones entre ambos países para frenar la crisis migratoria.

