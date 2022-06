MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos denunció la persecución a los religiosos por parte del régimen de Cuba, en su informe sobre Libertad Religiosa Internacional para el 2021, presentado este jueves por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

“El Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa”, apunta el documento.

