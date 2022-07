MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos pidió el apoyo de los países democráticos para continuar denunciando la represión y los encarcelamientos de la dictadura en Cuba.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la condena de los abusos de derechos humanos del régimen”, dijo este domingo el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols.

Como ya había hecho la pasada semana, Nichols recordó que en Cuba “hay más de 550 presos políticos condenados a más de 4,000 años combinados en prisión por expresarse libremente”.

El diplomático, que se ha mantenido dando visibilidad a la situación de las detenciones en la Isla a través de la campaña #PresosPorQué? (Jailed For What, en inglés), a través de Twitter calificó esta situación de inaceptable.

Over 550 political prisoners in Cuba are sentenced to over 4,000 combined years in prison for freely expressing themselves.

This is unacceptable.

We call on the international community to join us in condemning the regime’s human rights abuses. pic.twitter.com/YrsSiacHim

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 3, 2022