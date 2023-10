MADRID, España.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, culpó al embargo, la ley de ajuste y la opción del miedo creíble de la actual crisis migratoria que atraviesa la Isla.

Durante el “Encuentro Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar”, convocado por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de abordar el tema migratorio, De Cossío acusó a Estados Unidos de fabricar factores “extraordinarios y artificiales” que “provocan un estímulo a las personas que quieren abandonar” Cuba.

Sin mencionar las causas fundamentales por las que emigran los cubanos, como la miseria, la represión y la violación de los derechos humanos por parte del régimen, el funcionario cubano dijo ante los países participantes que el embargo económico “está dirigido a deprimir los ingresos, a generar pobreza, hambre y tratar con eso de provocar un cambio político”.

hay que ser descarados para con ese cinismo mentirle así a la opinión internacional. Que le pregunten a los migrantes que están en Tapachula para que vean. Que se den una vuelta por el sur y por las estaciones migratorias — LRam (@lednrp) October 23, 2023

También acusó a EE.UU. de ofrecer un trato privilegiado a los migrantes cubanos que ingresan de forma irregular a su territorio, que tienen mayores posibilidades de ser aceptados si alegan en la frontera tener un “miedo creíble” de regresar a su país.

La Ley de Ajuste, que permite a los cubanos que llegan a EE. UU. solicitar la residencia permanente al año de su llegada, también fue criticada por Fernández de Cossío.

“Está en manos de Estados Unidos resolver, si tienen interés, el problema. Por eso nosotros acogemos y aceptamos la invitación que nos hace la región en el comunicado a estar dispuestos a sentarnos a dialogar sobre los problemas entre los dos países, las relaciones bilaterales de un modo integral”, dijo De Cossío.

Las declaraciones del funcionario han sido recibidas con indignación por los cubanos, que las califican de mentiras y de evasión de responsabilidades.

“Así han engañado a la comunidad internacional por años, jamás han asumido su responsabilidad en el desastre que han generado en Cuba”, dijo en Twitter la usuaria @cee_ce_.

Mientras que Leopoldo Manso Broce declaró: “O sea, los cubanos no piensan, se tiran a la selva o al río por ‘estímulos'”. “Dejan detrás familia, amigos, país, por entusiasmo”.

De manera irónica otro internauta expresó: “Claro, porque ¿también es culpa del bloqueo que sea una isla y no se coma pescado? ¿Es culpa del bloqueo que no se estimule la agricultura y si se construyan hoteles? Ahí si no se menciona el embargo”.

Otros como Ernesto Plasencia consideraron que “es profundamente cínico que este alto funcionario del gobierno de Cuba, diga, sin pudor alguno, que las causales de la migración masiva de cubanos es exclusivamente asunto de Estados Unidos”.

Es profundamente cínico que este alto funcionario del gobierno de Cuba, diga, sin pudor alguno que las causales de la migración masiva de cubanos es exclusivamente asunto de Estados Unidos. Vergüenza! — Ernesto (@plasenciaer) October 23, 2023

