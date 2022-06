MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos denunció al régimen cubano por impedir viajar a Estados Unidos a activistas y periodistas acreditados en la IX Cumbre de las Américas, que se desarrolla esta semana en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Condenamos las acciones del Gobierno cubano para impedir que siete participantes de la sociedad civil cubana asistan a la Cumbre”, dijo Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

A través de Twitter el funcionario destacó la importancia de la participación en la Cumbre de representantes no gubernamentales de Cuba.

We condemn the actions of the Cuban government to prevent seven Cuban civil society participants from attending the #SummitAmericas.

We will not invite Cuba’s non-democratic actors but we believe it vital for non-governmental representatives from Cuba to participate. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 6, 2022