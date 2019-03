EE.UU. confirma que “hay miles de agentes cubanos cerca a Maduro”

MIAMI, Estados Unidos.- El representante de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que “hay miles de oficiales cubanos [con Maduro] y, literalmente, físicamente a su alrededor. En varios sentidos, son los asesores clave de Maduro”, dijo, según un cable de la agencia de noticias Reuters.

El enviado de Estados Unidos describió a la Isla como “un parásito que se ha estado alimentando de Venezuela durante décadas”, usando su petróleo mientras ofrece inteligencia y otros resguardos a Maduro.

Elliott Abrams dijo además que no hay indicios de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, vaya a abrirse a negociaciones para salir del callejón sin salida en que lo ha puesto el líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo el representante de Washington para Venezuela, un veterano también de la política estadounidense para América Latina con importantes intervenciones durante los mandatos de Ronald Reagan y George W. Bush.

“Por lo que hemos visto hasta ahora, la táctica de Maduro pasa por aferrarse en el poder”, afirmó Abrams, y señaló que en cualquier caso la solución pasa por un diálogo entre venezolanos, al que Estados Unidos podría contribuir levantando o rebajando las sanciones y restricciones de viaje “si Maduro accede a marcharse”.

Sin embargo, dijo que es mínima la posibilidad de que el dictador venezolano esté listo para hablar sobre su salida. “Por todo lo que hemos visto, la táctica de Maduro es quedarse quieto”.

Por otro lado, Abrams destacó que ha mantenido contactos con representantes rusos. “Los rusos no están contentos con Maduro por razones evidentes. En varias conversaciones me han dicho que le han dado consejos a Maduro sin que este los haya aplicado. Siguen apoyándole y no hay indicios que yo haya visto de que le estén diciendo que es momento de poner fin a esto (…). Puede llegar un momento en el que los rusos lleguen a la conclusión de que el régimen es verdaderamente insalvable”, añadió.

Al respecto, la agencia Reuters dijo que la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Abrams dijo que aún no había hablado con funcionarios del gobierno chino sobre el apoyo de Pekín a Maduro por problemas de agenda. “Lo haremos”, añadió.