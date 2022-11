MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos condenó la reciente detención de familiares de presos políticos del 11J que tenían previsto reunirse con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Condenamos la detención por parte del Gobierno cubano de los familiares de los manifestantes encarcelados del 11J que tenían previsto reunirse con funcionarios estadounidenses hoy en La Habana. Impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano”, dijo desde Twitter Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Nichols destacó además que estas familias “tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos”.

“Nos unimos a los llamamientos para que el Gobierno cubano libere inmediatamente a todos los detenidos injustamente”, agregó.

Estas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. Nos unimos a los llamamientos para que el gobierno cubano libere inmediatamente a todos los detenidos injustamente. — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 17, 2022

Las personas arrestadas son Wilber Aguilar (padre de Walnier Aguilar); Marta Perdomo (madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín); Liset Fonseca (madre de Roberto Fonseca) y Migdalia Gutiérrez Padrón (madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez).

Marta Perdomo y Liset Fonseca se dirigían a la Embajada de Estados Unidos cuando fueron detenidas. Mientras que Wilber Aguilar y Migdalia Gutiérrez fueron arrestados en sus viviendas luego de horas vigilados por agentes de la Seguridad del Estado.

🚨Urgente🚨

Se llevaron presas a Marta Perdomo madre de los presos políticos ( los hermanos Perdomo) y a mi madre @LisetFonseca1 , la tenían vigiladas y lograron evadir la vigilancia y la detuvieron en el punto de control cuando se dirigían para la Habana en un auto @USEmbCuba pic.twitter.com/UPIFXW2Qr4 — Albert Fonse 💪🇨🇦🇨🇺 (@albertfonse11j) November 16, 2022

Antes de la detención, Wilber Aguilar, cuyo hijo cumple una condena de 12 años a pesar de su discapacidad, había compartido en Facebook imágenes de la vigilancia a que estaba sometido.

En su publicación también declaraba: “La lucha por la libertad de mi hijo se fortalece de las injusticias. (…) Suéltenlos, no habrá descanso; todos los represores y traidores no me traicionan a mí, sí al pueblo que sufre y lucha por su libertad. Libertad para mi hijo Walnier y todos los presos políticos”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.