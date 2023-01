MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos advirtió que los migrantes que lleguen de manera ilegal a Estados Unidos, incluida la vía marítima, serán repatriados y no podrán aplicar al parole humanitario lanzado el pasado 5 de enero por el presidente Joe Biden.

“NUEVO PROCESO para cubanos, haitianos y nicaragüenses: si se niega una solicitud de parole humanitario o se atrapa a una persona cruzando ilegalmente a los EE.UU., será devuelta directamente a su país de origen y ya no se le permitirá solicitar este proceso”, destacó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de Twitter.

NEW PROCESS for Cubans, Haitians & Nicaraguans: If an application for parole is denied or a person is caught unlawfully crossing into the US, they will be returned directly back to their home country and no longer allowed to apply for this process.

