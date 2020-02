Eduardo del Llano: “suscribo todas y cada una de las palabras que dije”

MIAMI, Estados Unidos.- Eduardo del Llano dice que no va a ofrecer disculpas por sus palabras. El guionista y realizador cubano lo aseguró dos días después de publicar un video en su página de Facebook en el que arremetió contra los “extremistas de Miami” por politizar la muerte de tres niñas en La Habana Vieja.

“Los que esperan que yo me disculpe por algo, que esperen sentados porque suscribo todas y cada una de las palabras que dije”, comenzó su nuevo video.

En respuesta a sus declaraciones del pasado lunes, contenidas en un video de aproximadamente ocho minutos y que le ganaron innumerables críticas de usuarios dentro y fuera de la Isla, Eduardo del Llano volvió a la carga en su discurso con un nuevo post, titulado “Al que no quiere caldo”.

En sus nuevas palabras, Eduardo del Llano asegura que este no es el primer linchamiento que sufre en su vida, y narró algunos episodios en los que trabajos suyos no fueron bien recibidos por la prensa cubana. Para él en ese entonces “los extremistas estaban acá dentro, y ahora están mayormente allá afuera”.

Del Llano dijo que “tiene un profundo sentimiento antimperialista”, y criticó que cubanos emigrados voten por el PP y VOX en España, o por Donald Trump en Estados Unidos. Así mismo, aseguró que no comprende que cubanos emigrados, que tienen incluso ciudadanía de otros países no critiquen su entorno y si el de Cuba, de donde ya se fueron.

El realizador cubano dijo que, aunque vive en un apartamento del Vedado, él no come langostas “ni todas esas tonterías de las que me han acusado. Ustedes lo que tienen en la cabeza es un puto cliché”.

En el video, de unos 11 minutos y medio, Eduardo del Llano desafió a quienes hoy le critican, a encontrar qué prebenda ha tenido por ser “un hombre de izquierda, aunque de una izquierda protestona”. Dice que no se considera de una izquierda servil, pues ha criticado todo lo que le ha parecido mal.