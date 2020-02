Del Llano: aquí en Cuba “tampoco es que la gente esté muriendo de hambre”

MIAMI, Estados Unidos.- Eduardo del Llano, escritor, productor y director de cine cubano, criticó en un video publicado en su cuenta de Facebook que la muerte de las tres niñas a causa del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja se está utilizando para manipular políticamente.

“Fue algo espantoso, soy padre y no sé qué haría si me pasara algo así. Dicho esto, vamos a ver si tenemos un poco de objetividad. Hace dos días se derrumbó un edificio en New York, hace poco más de 24 horas hubo un tiroteo en la Florida”, dijo.

“Quisiera ver cuántos de los que han armado ese revuelo, han criticado eso. No han dicho que Trump tenga la culpa por el edificio que se derrumbó. Me van a decir que la culpa es de la compañía que está construyendo, no del gobierno. ¿Pero quién le dio la licencia a la compañía?”, dijo del Llano.

Dice Eduardo del Llano que en Cuba impera la normalidad a pesar de la tragedia del 27 de enero, “es terrible ver cómo se manipula políticamente una tragedia como esta. Es verdad que hay viviendas con peligro parcial o total de derrumbe, pero eso no es toda Cuba. Eso es una parte de la realidad cubana. Entre esa parte de la realidad y los gerentes y ministros que comen langosta, hay una inmensa gradación intermedia”, aseguró el autor del personaje de Nicanor.

“Aunque cueste creerlo, en Cuba hay una normalidad: hay gente que investiga, hay eventos culturales, deportivos, debates”.

“En Cuba hay una inmensa clase media que vive con total normalidad aunque en los últimos meses se ha empeorado un poco por las medidas de Trump. Si es negativo y estúpido es pretender que todos los problemas de Cuba se deben al bloqueo norteamericano, también lo es decir que no existe y que no tiene consecuencias. Gracias a los hoteles se puede mantener al pueblo, por lo menos como está, en la salud, la educación”.

Más adelante en sus declaraciones Eduardo del Llano admitió que en Cuba hay corrupción y desprecio por parte de “ciertos dirigentes” hacia la gente, pero vamos, para del Llano eso “sucede en todas las partes del mundo”.

Así mismo cuestionó que “los muertos en democracia sí pueden estar, pero no en las dictaduras”.

“La corrupción, la pobreza están en todas partes. En Cuba hay negligencia, gente pobre, corrupción, como la hay prácticamente en todos los países, incluso en Estados Unidos”.

“Si voy a España y filmo los barrios más humildes, los campamentos de refugiados, la gente que duermen en la calle, eso es España también, pero no es toda España” sentenció.