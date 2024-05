CIUDAD DE MÉXICO, México.- El dúo oficialista Buena Fe, uno de los voceros de la dictadura cubana, arribó este martes a la ciudad de Doha, Qatar, para ofrecer un concierto.

Según Cubadebate, que no tardó en hacer propaganda del conjunto musical, los músicos prometen “una actuación inolvidable”.

“Con una invitación extendida a todos los latinoamericanos que estén cerca para acompañarlos, el dúo cubano Buena Fe se presentará este miércoles en Doha, Catar”, escribió la prensa al servicio del Gobierno cubano.

De acuerdo con el anuncio de la presentación, el espectáculo ocurrirá en el espacio Señorita TexMex de Doha.

“Vamos en una alfombra mágica de canciones. Eso es lo que sabemos hacer. Vamos montados arriba de las canciones. Ellas nos llevan y nos traen”, dijeron los músicos desde el aeropuerto de Abu Dhabi, presumiendo ese sitio, en su escala rumbo a Doha.

Los cubanos no dejaron de reparar en los privilegios que tienen Israel Rojas y Yoel Martínez, integrantes del dúo.

Los emisarios culturales del castrismo, en opinión de mucho internautas, defienden el comunismo y el régimen por las oportunidades que le garantizan.

“Por eso defienden el comunismo, porque pueden viajar, la pregunta es ¿y los que no se dedican al canto pero tienen profesiones dignas e importantes, como los maestros, los médicos, los ingenieros, etc., esos están pasando hambre en Cuba? Nada, tuvieron la mala suerte de no ser cantantes”, escribió un internauta.

Otro comentó que lucharan el público catarí “porque al pueblo cubano lo perdiste hace rato”.

“Así si se puede defender la revolución. Porque los cubanos en miseria y sin electricidad”, agregó otro. El viaje a Doha sucede después de haber ofrecido conciertos en España, uno de los lugares a donde van de gira con cierta frecuencia.

El pasado año, una de las giras del dúo de artistas en España estuvo marcada por protestas, denuncias y el arresto de un activista.

El médico cubano Lucio Enríquez Nodarse denunció en mayo de 2023 haber sido golpeado por “esbirros castrofascistas” durante un concierto que ofreciera el grupo en Madrid.

El galeno ingresó a la sala Galileo Galilei y, luego de que la agrupación finalizara uno de sus números, comenzó a gritar consignas anticastristas.

La banda, conocida por su apoyo al régimen de la Isla, tuvo que enfrentar la cancelación de cuatro de sus conciertos en España. Según Israel Rojas, líder de Buena Fe, los exiliados cubanos que protestaron y “boicotearon” sus conciertos en España tenían como objetivo “miamizar cualquier lugar en que la cultura cubana quiera florecer, y eso hay que evitarlo a toda costa”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) emitió una declaración oficial en la que describía las protestas contra Buena Fe y las cancelaciones de sus conciertos como “actos de corte fascista”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.