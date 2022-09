MIAMI, Estados Unidos. — El dramaturgo Adonis Milán, quien por varios años dirigiera en Cuba la compañía Perséfone Teatro, lamentó el exilio forzado que deben sufrir los cubanos que se oponen abiertamente al régimen de la Isla.

Milán reveló en su perfil de Facebook que no regresar a Cuba fue la condición que le impuso la Seguridad del Estado para dejarlo salir del país.

“Mi exilio no fue en condiciones gratificantes. Fui obligado a firmar un documento por la Seguridad del Estado, donde decía ´que si salgo de Cuba no podría volver a entrar´”, explicó el artista.

El dramaturgo explicó que abandonar la Isla fue la solución que encontró para poner fin a la persecución y al hostigamiento constante contra él y sus actores.

“Después de la última función de Ricardo II comenzaron de nuevo las entrevistas periódicas con la Seguridad del Estado. Las amenazas contra mí y mis actores eran la constante en esos interrogatorios. Era interrogado por Yordan, vieja fiera de la contrainteligencia cubana, quién quería sacarme información sobre mi actor Daniel Triana, me pedía que lo incitara a salir del país”.

Adonis Milán aseguró que de haberse mantenido en Cuba probablemente ahora estaría en prisión.

“Estuve regulado cuando Documenta me invitó. Me quitaron está regulación con la amenaza que no podía volver a Cuba, o estaría preso por mi trabajo en el teatro independiente y mis supuesto vínculos con el gobierno norteamericano. No hice pública está situación, para proteger mi labor creativa frente a Perséfone Teatro”, añadió el dramaturgo.

Sin embargo, el artista confesó que el exilio forzado ha sido demasiado duro.

“Hoy estoy fuera perdido y deprimido, sin mi amado teatro, sin mis actores, sin casa, sin trabajo, sin familia y sin nada. Mi exilio no es feliz, es un exilio doloroso y más saber que no puedo regresar a mí país.

