MADRID, España.- Los peloteros avileños Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos escaparon en la noche de este miércoles del Equipo Cuba que participa en el Campeonato Panamericano Sub-23 de Béisbol, con sede en Aguascalientes, México.

La noticia fue confirmada por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) a través de Twitter. Según la entidad, estos atletas “faltan así al compromiso contraído con la delegación y la patria”.

Informamos que los jugadores Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos abandonaron la noche del miércoles el equipo cubano que compite en el Campeonato Panamericano Sub-23 de #Beisbol con sede en Aguascalientes, #mexico Faltan así al compromiso contraído con la delegación y la patria. pic.twitter.com/VU5OaVNGKc — Federación Cubana de Béisbol (@CubanaBeisbol) June 16, 2022

En un comunicado de la FCB, publicado por JIT, el discurso oficialista volvió a culpar a Estados Unidos por el imparable éxodo de deportistas cubanos: “En medio de la sostenida agresión contra el deporte cubano, la inhabilitación del acuerdo destinado a normalizar la llegada de nuestros jugadores a la Major League Baseball (MLB) sigue constituyendo un estímulo para los orquestadores de estas acciones de tráfico de atletas”.

La nota de prensa también apunta, categóricamente, que Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos “incurrieron en hechos repudiables”, que son condenados por las autoridades cubanas “desde la decisión de no claudicar ante este u otros obstáculos”.

Este jueves Cuba enfrentará a México en la última jornada de la fase clasificatoria al Mundial.

La pasada semana trascendió que las autoridades deportivas cubanas habían excluido a talentosos peloteros del equipo Cuba que se encuentra en México. La decisión sorprendió tanto a los peloteros como a la afición.

El jardinero pinareño Roidel Martínez, uno de los excluidos, tras ser notificado de que no integraría el equipo, manifestó: “Quiero pedir la baja y no jugar más pelota”.

Según declaró Martínez en entrevista con el periodista Osbel Benítez Polo, fue llamado a una oficina con todos los entrenadores, donde le dijeron: “Hemos visto, hemos hablado, y tú no puedes estar en el equipo”.

“Nadie me dijo que no podía estar porque hice algo mal o porque se comenta tal cosa. No, no me dijeron nada, solo que no estaba en el equipo porque ellos decidieron que no estaba y punto”, relató el pelotero.

En octubre de 2021 causó baja la mitad de la Selección Nacional que viajó a México para competir en el Mundial Sub-23.

El día del primer partido, pospuesto una semana por lluvia, ya el Equipo Cuba contaba con 7 jugadores menos; que habían logrado burlar la vigilancia que se les impone a los atletas en eventos internacionales y dejar, definitivamente, el hotel donde se alojaban, del que no podían salir sin autorización.

Durante el resto de los días que duró el Mundial otros 5 peloteros “abandonaron”, con lo cual, la mitad de la selección desertó con el objetivo de quedarse viviendo fuera del territorio nacional.

Estos doces atletas: Loidel Chapellí Jr., Yandi Yanes, Geisel Cepeda, Bryan Chi, Miguel Antonio González, Yeinel Zayas, Luis Danys Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, Loidel Rodríguez, Reinaldo Lazaga, Diasmany Palacios, sumados a los 3 del Preolímpico de las Américas, representaron una cifra récord de las deserciones cubanas en un año en torneos internacionales de béisbol.

