MADRID, España.- Dos niños cubanos pasaron las audiciones a ciegas de La Voz Kids España y estarán la próxima semana en la fase de “batallas”. Se trata de Álvaro Tadeo y Miguel Sánchez.

Álvaro Tadeo, de trece años y también con origen canario, convenció al jurado con la canción “The way you look tonight” del cantante y actor estadounidense Frank Sinatra (1915-1998).

Aitana y Rosario Flores no tardaron en darse la vuelta, y Tadeo decidió irse al equipo de Aitana.

“Me siento un poquito más cubano que canario, y tengo una relación muy especial con mi abuela (cubana), con quien canto canciones como `Lágrimas negras´, dijo antes de salir al escenario.

Por su parte Miguel, nacido en Cuba y quien actualmente reside en Bilbao, logró que David Bisbal se diera la vuelta con el tema “Dónde está la vida”, del reconocido cantautor cubano Francisco Céspedes.

Al niño, de once años, la música le viene de familia. Sus padres son profesores de música y “han sido su inspiración”.

“Estoy totalmente emocionado. Me lo he pasado bomba. He disfrutado de la ocasión y no me creo que acabo de cantar con Sebastián Yatra y me ha tocado David Bisbal”, dijo Miguel al terminar su actuación.

Las “batallas” de La Voz Kids comenzarán la próxima semana. Los concursantes intentarán pasar a la fase se “asaltos” para seguir avanzando hasta la “Gran Final”. El programa, transmitido por Antena 3, en su octava edición cuenta con un jurado integrado por los españoles Rosario Flores, Aitana y David Bisbal y el colombiano Sebastián Yatra.

El formato de La Voz Kids fue ideado por John de Mol, creador de Gran Hermano, y se diferencia de otros concursos de talentos de canto porque consiste en elegir entre un grupo de concursantes —de entre 7 y 15 años— a aquellos que destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisión del jurado.