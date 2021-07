LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión habanera Combinado del Este denuncian vía telefónica varios reclusos que el prisionero de conciencia Yasser Fernando Rodríguez González fue castigado a dos meses sin “beneficios”.

La medida represiva habría estado motivada por una discusión que sostuvo Rodríguez González con un oficial del centro penitenciario, el cual lo habría increpado por haber hecho denuncias. De acuerdo con lo que atestiguan los internos, aunque el joven no ha sido trasladado a la sección de régimen de castigo, se encuentra confinado en la práctica, pues no le permiten salir de su encierro ni para tomar el sol, ni para ver la televisión, además de que no lo dejan hablar por teléfono.

Las actividades a las que los funcionarios del sistema penitenciario usualmente se refieren como “beneficios” (como el uso del teléfono, la atención médica, el acceso a las áreas comunes para tomar el sol o ver televisión, entre otras) son en realidad derechos básicos de los prisioneros que en las cárceles cubanas son manejados como instrumentos de coerción.

Yasser Rodríguez se encuentra preso en espera de juicio desde el 25 de noviembre de 2020. Recientemente recibió una petición fiscal de siete años de cárcel por el supuesto delito de “incitación a la rebelión”, lo cual estaría motivado por las directas transmitidas por el joven en su perfil de Facebook, en las cuales exhortaba al pueblo de Cuba a perder el miedo y unirse para lograr el fin de la dictadura castrista, así como a apoyar y defender a los artistas del Movimiento San Isidro que en dicha fecha se encontraban en huelga de hambre y bajo cerco policial. No obstante, el derecho a la libre expresión está garantizado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, documento vinculante del cual Cuba es signataria.

