Dos heridos en accidente de tránsito frente a mercado de Cuatro Caminos

LA HABANA, Cuba. – Un niño y un anciano resultaron heridos luego de que colisionaran el pasado sábado un taxi estatal tipo microbús y un almendrón en la intersección de las avenidas Monte y Arroyo, en el municipio Habana Vieja.

Según explicó a CubaNet Lissette Machín, vecina de la zona y testigo presencial del siniestro, el accidente se produjo debido a que el microbús, fabricado por la empresa rusa GAZ, viajaba a toda velocidad por la avenida Monte y no se detuvo ante la luz roja, por lo que fue impactado por el almendrón que doblaba desde Arroyo para incorporarse a la transitada avenida.

“El almendrón venía bien, estaba doblando a la izquierda con su luz verde. La que se llevó la roja fue la guagüita, entonces el almendrón le impactó por la puerta delantera, y fíjate si venia duro que después del choque, se metieron cada uno contra un poste”, detalló Machín.

La mujer señaló que solo resultaron heridos el menor de edad y el anciano. El primero sufrió heridas en la boca y el último en la cabeza. Ambos viajaban en el almendrón.

“Al niño le sangraba la boca y el viejito tenía una herida sobre la frente. Los que estábamos allí los ayudamos, los montamos rápido en un carro para que se los llevara para el hospital y le dieran atención médica”, aseguró la testigo.

Tras el impacto, vecinos de la zona acudieron al lugar del accidente con la intención de ayudar a sacar al anciano del almendrón, que quedó atrapado en el carro producto de que la puerta se encontraba atorada.

“Yo fui uno de los que ayudó a sacar al anciano, tuvimos mucho miedo porque había un salidero de combustible y pensamos que podía explotar, pero gracias a dios no pasó nada y pudimos rescatarlo”, dijo Lázaro, otro de los vecinos.

Según la información recopilada en el lugar del hecho, ninguno de los tripulantes del taxi estatal resultó herido y los pasajeros fueron montados por la policía en otros taxis para que continuaran hacia su destino.

Asimismo, otro vecino, que no quiso ser identificado, dijo: “gracias a dios que no había nadie sentado en los escaloncitos porque si no el almendrón se los lleva, porque fíjate, subió por la acera y se estrelló contra el poste, si los vecinos que cada noche se sientan allí hubieran estado sentados, los hubiera matado a todos, y todo por negligencia del chofer de la guagüita, que se llevó la roja”, puntualizó.

Los accidentes de tránsito están entre las primeras cinco causas de muerte en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales los mencionados siniestros ocurren cada 47 minutos en la Isla.