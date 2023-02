MIAMI, Estados Unidos. — Dos hombres, presuntamente de nacionalidad cubana, habrían robado los cinturones de campeón del mundo al boxeador cubano Yordenis Ugás en su casa en Las Vegas, según dio a conocer en redes sociales Dayanara León, esposa del atleta.

En un post publicado en su cuenta de Instagram, la joven señaló que los delincuentes ingresaron a la fuerza en la residencia el pasado 15 de febrero y se llevaron varios objetos de valor.

“Solo el que ha pasado por un robo así sabe lo doloroso que es que invadan tu privacidad de la manera más ratera… lo más triste es que son cubanos”, indicó León en una publicación compartida en Instagram.

La mujer indicó que el día 15 de febrero, a las 4:00 a.m., ingresaron a la casa de la pareja en Las Vegas dos cubanos en un automóvil Mercedes Benz blanco modelo GLC.

“Rompieron la puerta, rompieron un carro, me rompieron una pared para llevarse la caja fuerte, que gracias a dios estaba vacía. Le robaron los cinturones a mi esposo, que tienen un número de serie y eso aparece. Me robaron cinco carteras y una mochila. Mas nada que eso”, agregó la joven.

Dayanara precisó que el reporte policial sobre el hecho ya está hecho y pidió a sus seguidores que compartieron la información sobre el robo.

“Todo el que me aprecie a mí o a Yordenis compartan a estas dos lacras de Las Vegas que aquí todos nos conocemos. Voy a estar publicando las carteras que me robaron. Miren todos los videos, que se les ve claramente la cara”, escribió la esposa del boxeador.

La mujer agregó que quienes ofrezcan información que ayude a dar con el paradero de los ladrones recibirán una recompensa de 15 000 dólares.

“No quería hacer esto público. Pero lo hago para que si los ven los identifiquen y no puedan hacérselo a otra persona. Lo que más me duele es que no estaba allí. Pero todo lo que estaban buscando lo tengo. Vengan”, publicó Ugás este viernes en la misma red social.