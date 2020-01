Dos cubanas hicieron viral una versión anticomunista del himno feminista

SANTIAGO DE CUBA.- “A las 00.00 rompemos las redes con nuestra versión El dictador eres tú celebrando una nueva década para la humanidad, sin dictadores, sin represores, sin presos políticos”, con esta presentación las artistas Ana Olema y Diana Pérez hicieron público El dictador eres tú, versión de Un violador en tu camino.

El video clip fue un trabajo en equipo de Ana Olema y Dania Pérez, como cantantes, Kiki Sánchez de fotógrafo-editor y Diddier Santos, quien dirigió el visual. También participaron una gran red de activistas, influencers, generadores de opinión, artistas, etc.

La artista Ana Olema explicó cómo surgió la idea de hacer esta versión: “Siempre me gusta recordar que hay una falsa idea de que el comunismo acabó con la caída del Muro de Berlín. Hoy en día, 1 de cada 5 personas viven bajo un régimen comunista. Y este grupo humano, oprimido bajo estos sistemas pervertidos, oscuros, retorcidos, genocidas, es invisible, olvidado, ninguneado por la mayoría de las grandes agendas políticas. De ahí parte la idea: los Estados totalitarios son grandes ‘violadores’ de las vidas humanas, independientemente del género, así que realizamos una apropiación de este himno feminista, pues este himno tenía algo que me interesaba y era que recolocaba la culpa donde corresponde, en el victimario, y exculpaba a la víctima.”

Para la artista, los que sufren el comunismo en cualquiera de sus grados de implementación son acusados, muchas veces, de ser abusados por culpa propia: “Eso es falso, el problema es el sistema. Entonces eso era lo que más me interesaba, nuestra idea era decirles a los cubanos ‘no hay nada de malo en ti’, somos capaces de vivir en libertad”. Y recordó durante la entrevista una frase del líder opositor Oswaldo Payá: “Los cubanos no podemos, no sabemos cómo y no queremos vivir sin libertad, y es una fuerte convicción que tengo.”

Olema aclaró que esta versión no es un ataque necesariamente al himno feminista, aunque señaló que el feminismo de la Tercera Ola ha terminado siendo un pretexto y no un objetivo real, realidad que, añade, sirve de comodín para el avance del socialismo en Latinoamérica, además de ser parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo.

“Nuestra versión es una apropiación para señalar a un gran opresor. Sin embargo, una de las grandes críticas que hemos recibido de algunas de las exponentes de este feminismo tardío es porque desgraciadamente creen encontrar la solución con Estados grandes. Pregunto, ¿si el Estado es el problema, como vas a apostar por un estado socialista que es sumamente grande y se mete en las libertades básicas del ser humano? Además, a partir del auge del correccionismo político terminan siendo totalitarias y violentas contra quien desafíe su visión política. Pero creo que en el fondo las feministas que se oponen a que realicemos una apropiación (algo más que legitimado y válido en el universo de la creación) es porque son simpatizantes emocionales del comunismo. Muchas otras, sobre todo cubanas, están de acuerdo con nuestra propuesta.”

El video clip, que se ha vuelto viral en menos de 48 horas, critica directamente a los dictadores de toda la región. Muestra imágenes de Fidel y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y hasta Kim Jong-un.

“Estamos conmocionados, enfatizamos en algo que pocos quieren ver, que el cáncer está en la Isla, y que no podemos seguir tratando a la dictadura con doble rasero. Y nos sorprende como ha calado en Europa; ya en España han hecho una versión con imágenes de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, y entendemos la preocupación de los españoles. Cuando se avecina una dictadura muchos creen que son infalibles, pero olvidan que hay un manual, que hay protocolo, y si ese protocolo se implementa, los resultados serán los mismos con variaciones culturales.”

La activista contó que tiene muchos planes para este 2020. Dijo en exclusiva para CubaNet que próximamente realizará una gran exposición que se titula El Periodo Negro, o El Chapapote No es negro #BlackPeriod or Tar is not black, donde concluirá obras con chapapote, pólvora y carbón de Marabú.

Ana Olema trabaja el chapapote desde 2012, y comparte proyectos con la diseñadora gráfica Annelys P.M. Casanova. “El chapapote es el material que usa la dictadura para marcar a los opositores cubanos en sus casas, al mejor estilo nazi, y es una metáfora que vengo manejando hace bastante.”

“También seguiré como gestora cultural de Umbrella Art Foundation, dando espacio a los artistas exiliados, apoyando el rap. Tenemos un gran proyecto con el grupo Escuadrón Patriota, un proyecto sorpresa con el maestro Arístides y la escritora Rebeca Ulloa, y también espero poder ‘comprar Cuba’, un gesto artístico que vengo manejando desde hace mucho y espero concretar este 2020.”

Para este año Ana Olema vaticina el principio de una era de libertad para toda la nación. “Mi arte y mi creatividad estarán al servicio de toda la oposición cubana. Y quizás Dania y yo saquemos, ¿por qué no?, otra canción.”

Para el equipo de trabajo el videoclip ha superado las expectativas. “Es un logro de todos, todos. Y eso es lo lindo. Cada vez somos más jóvenes poniendo nuestro talento al servicio de la causa, y somos una gran red. Como decimos en Despierta Cuba —programa por Facebook Live de Liu Santiesteban— somos poderosos y estamos listos. Y es que la joven cubana, promotora de la llamada Operación Retorno, forma parte del grupo de cubanos que está dispuesto a regresar y manifestarse dentro de Cuba.

En el evento Cuba Libre GetDown, que tendrá lugar este 3 de enero en el Cubaocho Museum & Performing Arts Center, de Miami, las artistas también presentarán El dictador eres tú. Auspiciado por Umbrella Art Foundation y Cuba Decide el encuentro cultural pretende reunir artistas y activistas con el objetivo de “marcar los propósitos para el año 2020 sobre el cambio de sistema en Cuba.”