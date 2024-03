LA HABANA, Cuba.- Este viernes, los demócratas del mundo hemos recibidos dos excelentes noticias: Una proviene de Rusia: me refiero a la multitudinaria asistencia de ciudadanos de ese país a las honras fúnebres del líder opositor Alexéi Navalny, muerto en una de las islas del Archipiélago GULAG . La otra es la concesión del importantísimo premio “Mujeres Corajudas” a la veterana lideresa opositora cubana Martha Beatriz Roque.

Con respecto a quien fuera la cabeza visible de la oposición democrática al genocida Vladimir Putin, cuanto más tiempo pasa, más se reafirma una convicción nada beneficiosa para el régimen dictatorial que este encabeza: el aún joven líder —contaba 47 años al morir— fue asesinado en prisión. Y hay en todo el gigantesco país una sola persona apta para ordenar u autorizar el crimen: el propio inquilino del imponente Kremlin moscovita.

En vista del silencio acerca de los resultados de la prolongada investigación oficial sobre las causas de la muerte del más ilustre preso ruso, la convicción de su cobarde asesinato gana terreno y se reafirma. El destacado opositor Alexánder Podrabínek, en su muro de Facebook, ha adelantado una explicación razonable a la desmedida demora de las autoridades putinescas en entregar el cadáver a la familia de Navalny.

Según el prominente activista, que escribe desde la misma Moscú, la explicación de esa tardanza es solo una: el líder opositor sufrió un nuevo envenenamiento —esta vez exitoso— con la misma sustancia ya empleada contra él por los verdugos del Servicio Federal de Seguridad (FSB por sus siglas en ruso): el “Novichok” (“Novato”) diseñado por científicos al servicio de Putin.

En medio de la reelección de Putin

Según don Alexánder, la única forma de demostrar que se ha producido una segunda inoculación con esa sustancia sería comprobar que la concentración del tósigo es más alta que la detectada en su momento en el hospital alemán en el que fue atendido tras la primera intentona asesina… De ahí la demora, afirma el activista: “Manipulan el organismo para reducir la concentración del veneno hasta el nivel inicial”. Y como él escribía antes de la entrega del cadáver a la madre del mártir, vaticinó: “Cuando destruyan la única prueba, entonces entregarán el cuerpo para que sea enterrado”…

En cualquier caso, el aspecto positivo de la muerte prematura del líder opositor ruso es —insisto— el número considerable de ciudadanos que, en medio de la feroz represión desatada por el régimen dictatorial, no cedieron al chantaje putinesco y concurrieron a los sitios señalados de antemano para realizar las honras fúnebres de Navalny.

No sólo en Moscú, donde físicamente se encontraba el cadáver, sino en muchas otras ciudades de la geografía del inmenso país euroasiático, los ciudadanos se congregaron para rendir honores al eminente occiso. De hecho, se ha informado que el número de los detenidos en otros puntos, tales como las urbes siberianas de Omsk y Novosibírsk fue mayor que el de la misma capital. Como bien dice el titular de EFE que alude a la farsa electorera que se escenificará pronto en Rusia: “El funeral de Navalni agua la campaña de reelección de Putin”. Sólo me queda comentar: ¡Bravo por los rusos!

Un acto de justicia

En el caso de mi hermana de causa Martha Beatriz Roque, únicamente puedo resaltar el admirable acto de justicia realizado por el Departamento de Estado en Washington al concederle el prestigioso galardón. En palabras pronunciadas por la misma premiada en entrevista que concedió a la agencia Prensa Asociada, eso equivale a reconocer: “Has estado 35 años trabajando por la democracia de Cuba”.

Y ciertamente, creo que no sería justo echar al olvido toda la admirable trayectoria de Martha Beatriz en las filas de la oposición pacífica radicada en Cuba. Aquí debemos mencionar su labor al frente del Colegio de Economistas Independientes, el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (conocido por la prensa como “Grupo de los Cuatro”) y la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (que en 2005 llevó a cabo la más nutrida reunión de opositores y activistas de derechos humanos realizada dentro de la Isla).

También se hace imprescindible recordar la magnitud de la represión que ha tenido que sufrir en pago a su conducta contestataria. Esto incluye dos sanciones de años de prisión: la primera, con ocasión de la firma y publicación del documento La Patria es de Todos; y la segunda, durante la brutal oleada represiva de 2003 conocida como la “Primavera Negra”, en la que fue la única representante de la mujer cubana, y recibió como sanción la friolera de veinte años de prisión. Por suerte, su mala salud (y tal vez su condición de única fémina) obligó al régimen a ponerla en libertad con rapidez.

Martha Beatriz Roque, luchadora

La destacada luchadora ha recordado que no podrá estar presente en la ceremonia para la entrega del premio, la cual está señalada para este lunes 4. Ella misma se encargó de recordar que se encuentra “regulada”. Se trata del eufemismo que la repulsiva neolengua castrista ha ideado para nombrar a los ciudadanos a los que, por su posicionamiento político frente al régimen, se les prohíbe ejercer su derecho a salir del país.

No les arriendo la ganancia a los castristas. Es verdad que evitarán que la licenciada Roque Cabello, que si por algo se caracteriza es por no tener pelos en la lengua, diga sus verdades en presencia de personalidades tan relevantes como el secretario Antony Blinken y la primera dama Jill Biden. Pero confío en que la foto con su silla vacía servirá para hacer comprender, a los ciudadanos del mundo que no lo han interiorizado ya, la protervia increíble del régimen comunista cubano.

En resumidas cuentas, ya sea en las honras póstumas a un patriota asesinado o mediante el otorgamiento de un prestigioso premio a una anticomunista eminente, insisto en mi idea central: que en la semana que ahora termina los demócratas del mundo hemos recibido buenas noticias.

