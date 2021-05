MIAMI, Estados Unidos. – Desde este miércoles los opositores Yéssica Miranda Miquel y Aníbal Ribiaux Figueredo se encuentran en paradero desconocido. La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) asegura que fueron arrestados por agentes del Ministerio del Interior (MININT).

Los dos activistas, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, salieron de sus casas en la mañana del 5 de mayo, explicó a Cubanet Miraida Martín Calderín, una de las coordinadoras del partido opositor.

“Ellos, cuando salen, a veces se demoran, pero había pasado mucho tiempo y cuando intentamos localizarlos nos percatamos de que algo les había sucedido”, dijo Martín Calderín.

En su cuenta de Twitter, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, aseguró que los opositores habían sido apresados y trasladados a las estaciones policiales conocidas como la 3ra y la 1ra unidad. Sin embargo, las autoridades se han negado a ofrecer información.

“Una persona que no puede revelar su identidad nos dijo que los había visto, pero yo fui ido a todas las unidades policiales y, según me dijeron, no hay registros de ellos en ninguna”, apuntó Martín Calderín.

La opositora, que coordina la célula Los Maceos de la UNPACU, a la cual pertenecen Ribiaux Figueredo y Miranda Miquel, intentó realizar un segundo recorrido y se presentó en el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, donde fue arrestada violentamente.

“Me detuvieron varios agentes de la policía política por ir a preguntar por Yéssica y Aníbal. Me llevaron hasta La Loma del San Juan y allí me golpearon. A causa de un golpe que ellos me dieron en la cabeza sufrí un ataque epiléptico y me trasladaron hacia el hospital”, denunció la opositora.

En el hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas, mantuvieron a Miraida por más de tres horas. Finalmente, fue liberada alrededor de las 11:30 p.m.

“Me subió la presión a 220 con 120. Todo esto por querer saber el paradero de mis hermanos de lucha”, expresó.

Por su parte, el pasado 26 de abril, Yéssica Miranda Miquel denunció que oficiales de la Seguridad del Estado la habían conducido a la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. En aquel momento, el arresto arbitrario tuvo el objetivo de impedir que la activista ingresara a la sede principal de la UNPACU, que permanece militarizada.

Según la joven de 27 años, el agente de la policía política llamado Adriel Atié le comunicó que ella se encontraba en la lista de los opositores que próximamente serían encarcelados.

En apariencias, el régimen cubano levantó el cerco policial tendido alrededor de la sede de la UNPACU luego de que más de medio centenar de sus activistas realizaran una huelga de hambre. Pero, 72 horas después, el MININT restableció el cordón policial y decenas de arrestos violentos han tenido lugar para impedir la entrada al lugar desde entonces.