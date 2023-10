MADRID, España.- “Me encantaría ir a Cuba”, “pero no sé si lo voy a poder cumplir”, dijo el chileno Don Francisco, uno de los presentadores más populares de la televisión hispana.

En reciente entrevista con El País, Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, y que ha vivido durante décadas en Miami, explicó: “(Cuba) es el único país que no conozco. Y no viajé a Cuba porque en Miami hay una comunidad cubana muy grande que tiene sus propios problemas y dolores y no quise influir nunca en eso”.

“Me encantaría conocer Cuba. Creo que la conozco más que ningún país sin haber ido. La conozco a través de cientos de historias”, expresó el reconocido presentador.

Asimismo, relató que su sueño era “un día ir a Cuba con 10 personas que se hayan ido 50 años atrás y volver a los lugares donde fueron niños, donde fueron a la escuela, donde dieron el primer beso”.

Don Francisco también habló del fin de Sábado Gigante, el programa que condujo durante 53 años y fue visto por millones de personas de todas partes del mundo, incluida Cuba, donde los cubanos lo veían de manera ilegal por la antena o a través del alquiler de DVD con el programa grabado.

“Me fui de Sábado Gigante en 2015 muy contento, orgulloso de haber cumplido una etapa. Cuando ya me fui del otro canal [Univisión], ahí no me fui tan contento, porque estaba entendiendo que de ahí en adelante mi ciclo iba a ser distinto. Para contarle la verdad a la gente y no decirle: estoy feliz, estoy cuidando ovejas y tengo un panal de abejas. No, no es verdad. Me gusta lo que hago, tengo una pasión”, explicó.

A sus 82 años dice que no puede para de trabajar, que necesita estar activo. En este sentido, mencionó que actualmente está haciendo un programa para CNN en Español los domingos llamado Reflexiones, entre otros proyectos. También adelantó que en diciembre lanzará el podcast “¿Qué dice el público?”.

Preguntado sobre todo lo que ha cambiado la televisión de sus inicios, consideró que, “si bien no podemos anticiparnos, sí hay que estar dispuesto a vivir el nuevo mundo”.