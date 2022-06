MIAMI, Estados Unidos.- Televisión Azteca presentó hace apenas unos días el documental Cuba: Ni Patria Ni Vida, de la periodista y presentadora mexicana Carolina Rocha, en el que se muestran las imágenes de la Cuba que no ven los turistas, una isla lacerada por 63 años de comunismo.

En una entrevista para la televisora, en la que promocionó el material, Rocha habló de las precariedades de los cubanos, que no tienen acceso a productos básicos como el aseo, la comida y las medicinas, incluso con dinero en la mano aquellos que reciben remesas.

El audiovisual, grabado con celular en mano, capturó las graves consecuencias que para los cubanos y para el país trajo la llamada “revolución” de Fidel Castro, que “implementó el comunismo como modelo económico, y con el que destruyó todo a su paso”.

“Ni Patria Ni Viva muestra la desesperanza y la pobreza, tan cotidianas y tan desconocidas de Cuba”, dijo Rocha, quien aseguró sentirse sorprendida por una realidad que se ha repetido durante décadas. “Todos sabemos que en Cuba se pasa hambre, que hay carestía. Es algo que escuchas siempre pero que no había podido ver”, dijo.

Cómo se grabó

La presentadora, que llegó a la isla como turista, explicó que desde su llegada al aeropuerto supo que algo no estaba bien. “El primer día salí a correr y vi filas y filas de personas. Fue ahí que comencé a grabar”.

Carolina Rocha no se quedó solo con las imágenes que obtuvo en La Habana, la periodista mexicana se fue al campo cubano y entrevistó a los campesinos, esos que casi nunca salen en las postales turísticas.

“Tratamos de retratar la realidad cubana que nunca conoce el turista. El turista va y si se queda en el hotel y visita los lugares planificados”, explicó, y agregó que si hubiera hecho lo que los visitantes extranjeros hacen de manera regular “jamás me hubiera dado cuenta que hay hambre, que no hay productos, que no hay pasta de dientes, por ejemplo”.

Rocha reclamó también que el gobierno de Cuba culpe al embargo de todo lo que sucede en el país, pues “el no comercio con Estados Unidos no te lleva a políticas internas como Estado” a la hora de pagarle a los campesinos, de prohibir la libertad de expresión, de no permitir la empresa privada. “Ahora mismo hay una crisis humanitaria en la isla”, sentenció.

Se agradece

La escritora cubana Zoé Valdés celebró el documental de Carolina Rocha y lo calificó de “excelente”, ya que “muestra la realidad de Cuba actual, y las carencias que con el tiempo se han ido agravando, pero que existen desde mediados de los años 60”.

Valdés agradeció “el buen tino” de la realizadora de no quedarse en “La Habana y de irse al campo, donde los verdaderos «artistas» son los campesinos”, quienes “con un esfuerzo sobrehumano, trabajan de sol a sol para dar de comer al pueblo, y no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar”.

Asimismo, acotó que “resulta muy ilustrativo que sean los campesinos los que mejor se expresen en el documental comparados con los únicos dos intelectuales que se manifiestan: el socialista Rafael Rojas, que votó en México por AMLO, o sea, por destruir a México, y que además tiene casa en Miami; y el otro socialista, Leonardo Padura, que muy cínicamente habla de los jóvenes que se tienen que ir, cuando él sólo regresa a la isla, autorizado, cómo no, por el régimen, a marcar la tarjeta para no perder su casa de Mantilla y para filmar este tipo de documentales, el resto del año se la pasa viajando; este es el amiguito de la ex guerrillera Dilma Rousseff, que ocupó la presidencia de Brasil, y del corrupto Lula da Silva, al que fue a visitar en la cárcel por orden expresa de Raúl Castro”.

