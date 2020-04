Doctora cubana ingresada con COVID-19 teme por su salud en La Covadonga

MIAMI, Estados Unidos.- La doctora cubana Sule Lugones teme por su salud en Cuba. Lugones es una de las doctoras del hospital habanero Calixto García que fue aislada por estar contagiada con la COVID-19, y actualmente está ingresada en el Hospital Salvador Allende, conocido como La Covadonga, en La Habana.

Su hermano, el cantante Tony Lugones, publicó en Facebook que Sule confesó llorando en una llamada telefónica que teme por su salud, desde que diera positivo a la COVID-19, “precisamente por las condiciones precarias en la que se encuentra en la Covadonga”.

“La atención es horrible, no tiene agua en el baño, los almuerzos son a las cuatro de la tarde y las comidas a las diez de la noche, a esto se le suma la gastritis por los medicamentos, es una tortura”, denunció Tony en su red social.

“Hace cinco días no le cambian la ropa de cama y no le cambian los nasobucos; el médico y enfermero de la sala no la pueden atender porque a ellos tampoco les han dado medidas de seguridad; la higiene es precaria, todo esto está pasando ahora mismo en el pabellón Camilo B”.

Y agregó: “no entiendo cómo pueden tratar así a sus propios colegas y que la idea es que se recupere urgente para seguir luchando con el virus. ¿Eso es el trato que merecen nuestros héroes que aplaudimos todos los días? Vergüenza debería darles a las autoridades de ese hospital que estas cosas pasen”.

En la publicación Tony Lugones pidió solidaridad, así como que las personas compartan lo que está viviendo su hermana, pues su vida y su integridad, así como la de “muchos otros pacientes peligra, y no precisamente por la COVID-19, sino por negligencia y falta de profesionalismo del hospital”.

Esta semana el semanario Tribuna de La Habana aseguró que las autoridades de Gobierno local en la capital se vieron obligadas a atender las numerosas quejas sobre “la alimentación, la falta de agua y otras irregularidades” en los centros de aislamiento. Sin embrago, la situación fue achacada a “la falta de actividad de algunos cuadros y de no actuar con rapidez”.

Hasta este miércoles en Cuba habían fallecido 21 personas a causa de la COVID-19, 814 han contraído el virus, y se mantienen ingresados 2466 personas, según el parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).