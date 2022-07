MADRID, España.- El doctor cubano Alexander Pupo Casas, quien llegó el pasado sábado a Estados Unidos luego de una travesía migratoria de más de dos meses, en conversación con Radio Televisión Martí declaró que salió del país “prácticamente obligado, porque no tenía planes de vivir fuera de Cuba”.

“Ni cuando me gradué de la carrera quise salir de misión. No estaba entre mis planes, quería hacerme especialista y dar salud en la Isla”, dijo el doctor, quien tuvo que tomar esta decisión, dejando atrás a su hija, su abuela y su padre debido al acoso del régimen cubano.

Sobre su proceso migratorio el galeno, especializado en neurología, relató que el pasado 8 de mayo salió en un vuelo hacia Kingston, Jamaica; sin problemas en el aeropuerto “salvo uno que otro interrogatorio”.

“Cuando puse pie en Jamaica me dije, ya sé que estoy fuera de peligro, porque incluso en el avión tenía miedo”, expresó el doctor, integrante del Gremio Médico Cubano Libre.

Tras llegar a Jamaica comenzó una ruta migratoria que incluyó el tránsito de manera ilegal por 14 países, hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos, en el puente de Piedras Negras.

“No fue hasta que crucé el Río Bravo, el 21 de julio, que el miedo desapareció. (…) En ciertos momentos me sentía paranoico. Ya no sabía en quién confiar”, dijo el holguinero.

Pupo, quien actualmente se encuentra en Miami, declaró además: “Aterrizamos en el aeropuerto de Miami y me dije, caramba, estoy como si hubiese nacido de nuevo, en un mundo totalmente distinto al que estoy acostumbrado a ver”.

“Uno no sabe lo mal que está Cuba hasta que no pisa otro país… El desarrollo, los niños en las escuelas, el trato, incluso, cuando eres migrante. Ver cómo las personas pueden manifestarse, porque nos tocó ver una manifestación estudiantil en Medellín, Colombia, otro mundo”, agregó.

Con respecto a su situación actual explicó que tiene “un documento parole, y el día 26 de agosto la primera comparecencia ante Inmigración”.

Sobre sus planes precisó: “Pienso hacer la reválida de mi título. Salir de Cuba solo significa una nueva etapa en la lucha, porque yo no sé perder, y no habré ganado hasta que no vea a Cuba libre”, indicó.

Oposición frontal de Alexander Pupo al régimen cubano

En los últimos años, el galeno ha realizado duras críticas contra el Gobierno cubano, incluidos organismos e instituciones como el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Por sus denuncias fue expulsado de la especialidad de neurología en el año 2020.

Fue amenazado por la Seguridad del Estado con una orden de linchamiento por parte del pueblo. Desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo vivió sitiado, con agentes acordonando su casa.

