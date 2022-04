MADRID, España.- El doctor Alexander Jesús Figueredo, acosado por el régimen durante los últimos tiempos, logró salir de Cuba este martes.

La noticia fue dada a conocer por el propio Figueredo que, a través de sus redes sociales y desde el avión compartió una foto con su pasaporte en la mano. Posteriormente publicó un video del despegue del avión.

“Volveré el día que seas libre, donde pensar diferente no sea un delito. Donde por querer vida no te paguen con muerte. Donde te midan por tu intelecto, no por tu ideología. Solo entonces volveré”, escribió el médico en su perfil de Facebook.

Además compartió un fragmento del poema “Adiós a la Patria” del periodista y escritor venezolano Rafael María Baralt: “No te duela mi suerte, / No maldigas mi nombre, no me olvides / Que, aún vecino a la muerte, / Pediré con voz fuerte / Victoria a Dios para tus justas lides / Dichoso yo si un día / A ti me vuelve compasivo el cielo, / I me da, patria mía / Digno sepulcro en tu sagrado suelo”.

El doctor Alexander Pupo Casas declaró a CiberCuba que Alexander Jesús Figueredo logró salir de la Isla “tras días de insomnio y gestiones en varios países”.

Aunque no precisó el país de destino y la vía de salida, “por cuestiones de seguridad” y “para no exponer a quienes ayudaron”, sí aclaró que no está en Nicaragua.

El pasado 17 de abril el Gremio Médico Cubano Libre informó que el Gobierno nicaragüense había negado la entrada a su territorio a Alexander Jesús Figueredo.

“Nicaragua le acaba de negar la entrada al Dr. Alexander Jesús Figueredo. Alexander perdió su trabajo en Cuba por su postura frontal contra el Gobierno cubano y ha sido hostigado sistemáticamente. Así es, le acaban de negar al Dr. Figueredo Izaguirre la entrada a Nicaragua y no pudo volar hoy”, precisó la organización.

“Tenemos que buscar alternativas para que sea realmente liberado ya que en Cuba solo le queda la prisión”, reclamó desde Facebook.

Figueredo Izaguirre, especialista en Medicina General Integral y residente de Urología, fue inhabilitado en noviembre pasado para ejercer su profesión en Cuba, por mantenerse denunciando la violación de los Derechos Humanos por parte del régimen y los problemas del sistema sanitario cubano.

