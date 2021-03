Dita Charanzová exige cuentas a Josep Borrell por crisis Navarro-Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró este lunes que “Alberto Navarro (embajador de la Unión Europea en Cuba) tiene que pedir disculpas y corregir lo que ha dicho públicamente; esto sería lo mínimo para mí”.

Las declaraciones de Charanzová se dieron luego de que la vicepresidenta conociera la carta remitida por el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a un grupo de eurodiputados que habían pedido la destitución de Navarro, informó el diario español ABC.

La funcionaria aseguró que también quiere ver “al Alto Representante Borell condenar públicamente todas las violaciones de los derechos humanos en Cuba y también tenemos que trabajar, como Unión Europea, con nuestros aliados, como Estados Unidos, sobre el tema de Cuba”.

La polémica alrededor de Navarro viene desde hace algunas semanas, luego de que el representante de la UE en la isla firmara una carta en la que se pedía al presidente Biden el fin del embargo a la Isla. Pocos días después declaró en entrevista a CubaNet que no consideraba que en Cuba hubiera una dictadura.

La postura del diplomático desató críticas dentro de la UE desde donde automáticamente pidieron su renuncia. Algunos eurodiputados del PPE, grupo Renew Europe y ECR manifestaron su malestar respecto a la gestión de Navarro en Cuba.

El pasado 3 de marzo unos 37 eurodiputados enviaron una carta al Alto Representante en la que calificaron estas declaraciones como algo “inesperado, desagradable e intolerable incidente”. “Que el Embajador de la UE haga públicamente las citadas declaraciones rechazando el carácter dictatorial del régimen provoca un profundo y difícilmente reparable daño a la UE”, dijeron entonces. Sin embargo, días después Borrell aseguró que tuvo un encuentro con Navarro en el que el diplomático se había disculpado por sus declaraciones.

La política checa critica “dos importantes fallos de comunicación o juicio” en la carta de Borrell, uno que al asegurar que el embajador “ha admitido sus errores”, y dos que ha presentado “sus más profundas disculpas”.

Charanzová señala que la carta de Borrell no explica cuáles fueron las disculpas de Navarro ni las consecuencias de sus errores. “Lo que está en esta carta es el mensaje de que el señor embajador Navarro va a seguir en su cargo y yo no estoy de acuerdo con esta conclusión. (…) yo pienso que dado todo esto que ha sucedido y después de haber debilitado tanto la posición de la Unión Europea hacia Cuba, no puede seguir como nuestro embajador en Cuba”.

“Necesitamos un verdadero diplomático. No puede ser que tengamos a una persona que habla como embajador pero que opina como una persona independiente y presenta sus opiniones personales. Eso no puede ser. Necesitamos a alguien que defienda la posición común y que respete la posición mayoritaria en la Unión Europea”, agregó.

“No podemos decir que vamos a negociar con un país, que vamos a tratar solamente los temas del comercio sin tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos humanos en este país. No puede ser, eso no puede ser, esa no es nuestra política y pienso que el caso cubano es un excelente caso donde tenemos que mostrar a todo el mundo que estamos serios en cuanto a los derechos humanos en el mundo, porque es el país con el que tenemos el acuerdo; (…) pero lo que ahora falta es la implementación y la firme posición de la Unión Europea y, sobre todo, del señor Borrell. Por eso yo voy a seguir insistiendo en que estemos firmes y que implementemos lo que hemos firmado”, sentenció Charanzová.

