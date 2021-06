MIAMI, Estados Unidos. – La eurodiputada checa Dita Charanzová pidió al Parlamento Europeo suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, hoja de ruta propuesta en 2017 para el mejoramiento de las relaciones entre el bloque comunitario y el régimen castrista.

Charanzová, en representación de la coalición Renew Europe, aseguró que cuatro años después de la firma del documento, la situación de derechos humanos en la Isla no ha hecho más que empeorar.

“La Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi cuatro años esta cámara aprobó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas…”, señaló la actual vicepresidenta del Parlamento Europeo.

Después de 4 años del Acuerdo UE-Cuba:

👎 más presos politicos

👎 ningun diálogo inclusivo sobre DDHH

👎 la vida de los cubanos no ha mejorado. La UE tiene que actuar ya! pic.twitter.com/ytYFQrsIvh — Dita Charanzová (@charanzova) June 8, 2021

La representante denunció, además, que el régimen cubano “reprime a periodistas, artistas y defensores de derechos humanos”, una situación que hace imposible “un verdadero diálogo de derechos humanos”.

“Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba. Hay más presos políticos hoy que hace cuatro años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro (…). No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONG´s europeas y cubanas”, indicó Charanzová.

“Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones, se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores, y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso”, concluyó.

La reunión en el Parlamento Europeo sobre “la situación política y los derechos humanos en Cuba” fue rechazada por el régimen castrista, que calificó el cónclave de “debate artificial”.

“Si la Eurocámara decide discutir sobre Cuba, el debate necesariamente tendría que referirse a la violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de toda la población cubana, a causa del genocida, inmoral e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país desde hace más de 60 años”, publicó el portal digital Cubadebate.

Asimismo, el medio oficialista lamentó que la Eurocámara se dedicara a abordar la situación en Cuba sin antes analizar “el racismo, la discriminación, y la creciente xenofobia presentes” en el Viejo Continente.

