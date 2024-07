SAN LUIS POTOSÍ, México.- Este sábado en la noche, al conocerse el atentado contra Donald Trump ocurrido durante la celebración de un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, funcionarios del régimen cubano y el propio gobernante se pronunciaron al respecto.

Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano y Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, escribieron sendos tuits en los que condenaban de manera clara y precisa el ataque a Trump, pero fueron eliminados posteriormente.

Sus publicaciones se sumaban a las hechas en redes sociales por otros miembros de la cúpula del poder pero estos últimos, en vez de repudiar directamente el tiroteo contra Trump, aprovechaban el estricto espacio de un post para señalar el uso de armas en EE.UU. y los “ataques” que ha recibido el régimen cubano.

En un texto publicado en sus redes sociales, el gobernante del régimen, sin aludir directamente a Trump, redactó un comunicado bastante tendencioso donde, minimizando el tiroteo contra el expresidente, victimiza al régimen cubano porque fue objeto de “atentados y terrorismo durante 65 años”.

Sin añadir contexto sobre los hechos que ocurrieron durante la intervención de Trump este sábado, Díaz-Canel aprovechó la ocasión para responsabilizar al negocio de las armas por los incidentes como los de esta jornada.

“Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia. El negocio de las armas y la escalada de violencia política en EE.UU. propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país”, escribió.

Su escueto y críptico tuit, que no arroja luz sobre los disparos dirigidos al candidato republicano y que confundiría a un lector no informado del asunto, no fue más que una excusa para volver sobre los mismos puntos sobre los que rondan sus afirmaciones relacionadas con Estados Unidos.

El canciller Bruno Rodríguez dijo, en cambio, que condenaba el atentado contra Trump. “Condenamos el atentado contra el expresidente Donald Trump y repudiamos el acto de violencia cometido esta tarde en Pensilvania”, fueron sus palabras.

Este tuit fue replicado por Johana Tablada. Sin embargo, como se evidencia en los posts, ambos eliminaron sus declaraciones.

Estos incidentes muestran las desavenencias entre el MINREX y los altos mandos del régimen castrista.

¿Debían haber escrito Rodríguez y Tablada un tuit al estilo de Díaz-Canel? ¿Debían haber consultado con el equipo del gobernante para estar en sintonía con su texto? ¿Fueron regañados?

El ataque a Trump

Este sábado, Donald Trump fue el blanco de un intento de asesinato mientras hablaba durante un mitin en Pensilvania, dijeron funcionarios estadounidenses.

Tras el sonido de varios disparos, el expresidente fue retirado del lugar por agentes del Servicio Secreto con la oreja cubierta de sangre.

Un fiscal local dijo que el presunto atacante y al menos un asistente al mitin están muertos. El Servicio Secreto añadió que dos espectadores resultaron gravemente heridos.

En su red social Truth Social, Trump contó que una bala “perforó la parte superior de la oreja derecha”.

“Por el momento no se sabe nada del tirador, que ya está muerto. Recibí un disparo de bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”, refirió.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.