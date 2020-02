Director de Juventud Rebelde critica la “invención” de la palabra ciberclaria

MIAMI, Estados Unidos.- Yoerki Sánchez, director del diario oficialista de la juventud comunista en la Isla, Juventud Rebelde, volvió a escribir versos en redes sociales, esta vez refiriéndose a las “ciberclarias”, y a la invención de la palabra ciberclaria.

“La palabra ‘ciberclaria’/ no está en ningún diccionario,/ solo en el vocabulario/ de una fauna mercenaria,/ tan inservil y ordinaria/ que deja al DRAE perplejo/ ¿Ciberclarias? Claro, viejo./ La emplean de forma cruenta/ pero no se han dado cuenta/ de que están frente al espejo”, escribió Sánchez en Twitter.

La palabra “ciberclaria”

no está en ningún diccionario,

solo en el vocabulario

de una fauna mercenaria,

tan inservil y ordinaria

que deja al DRAE perplejo.

¿Ciberclarias? Claro, viejo.

La emplean de forma cruenta

pero no se han dado cuenta

de que están frente al espejo. pic.twitter.com/CjVmTJwnpP — Yoerky Sánchez (@YoerkySanchez) February 2, 2020

La publicación está acompañada de la foto de una claria, una especie predadora que el fallecido dictador Fidel Castro introdujo a la Isla para su cría y ha terminado poniendo en riesgo el ecosistema cubano.

Sin embargo, lo que más ha molestado a los usuarios de las redes es que el periodista oficialista, que acababa de criticar la invención de una palabra, inventara “inservil”.

El también periodista, además de investigador y profesor cubano José Raúl Gallego le respondió: “Creo que te has dado otro tiro en el pie. La palabra inservil tampoco está en el Diccionario de la RAE. La que sí existe, y seguro conoces, es servil: ‘Que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien’”.

Creo que te has dado otro tiro en el pie @YoerkySanchez. La palabra “inservil” tampoco está en el Diccionario de la RAE. La que sí existe, y seguro conoces, es servil: “Que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien”. pic.twitter.com/klUsXX4N8X — José Raúl Gallego (@joseraul86) February 2, 2020

La reacción de los usuarios, criticando el desafortunado tuit de Sánchez, no se ha hecho esperar, incluso le han salido al paso por no conocer que una palabra inexistente que se incorpora al lenguaje para expresar una realidad novedosa es un neologismo.

Otro usuario también les respondió: “Déjeme decirle, que yo utilizo la palabra ciberclaria, aunque no esté en el DRAE, las veces que quiera y eso no me hace ni mercenario, mucho menos ordinario ni “inservil”, que tampoco existe. Evolucionen, por favor. ¿La Patria no es con todos y para todos? ¿O con sus amigos?”.