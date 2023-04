SANTA CLARA, Cuba. – En una extensa publicación de Facebook, el director del grupo Teatro del Viento Freddys Nuñez Estenoz disertó sobre las recientes elecciones en el país, haciéndose eco también de muchas de las opiniones de “los cubanos de a pie”, según dijo.

El dramaturgo tituló su texto “Cuba es mi casa” y comparó la gestión de un país con la de un hogar, con sus diferencias de proporciones, y donde intervienen factores como la diversidad de sus miembros o el sistema de relaciones creado a partir de la educación. Al respecto, menciona que tanto la empatía, el liderazgo y la capacidad de construir alternativas constituyen valores determinantes para el desarrollo de un hogar saludable.

“Confieso que ayer mientras miraba la televisión y observaba la creación de la nueva Asamblea Nacional, tenía un atisbo de esperanza, como tantos otros cubanos esperaba renovación”, escribió Núñez Estenoz.

“Hasta muchos de los que están ligados a la esfera política esperaban renovación, no entiendo cómo si somos tantos los que ayer esperábamos renovación en alguno de los principales cargos de dirección del país, todo permaneció intacto. ¿Y nuestra voz? ¿Nuestra opinión?”, cuestionó.

Más adelante, el camagüeyano sentenció que no son tiempos de discursos ni de aplausos o de continuar repitiendo estructuras y modelos que el tiempo y la práctica han demostrado que no funcionan: “Y me pregunto, qué aplauden, el dolor no se aplaude”, agregó.

Según Núñez Estenoz, hacen falta transformaciones reales, no simbólicas, en las que sobren las palabras y aparezcan acciones concretas que favorezcan a los que han apostado por permanecer y construir en el país.

También consideró que no son tiempos de alabanzas y que urge construir un espacio de diálogo en el que puedan colaborar todos desde sus disímiles experiencias ya que, a su juicio, “no puede existir desarrollo sin contradicción”.

“La solución para nuestros problemas no puede seguir siendo resistir, resistir, la resistencia prolongada es el camino más directo a la perdida de fe y uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema social es la fe, ¿qué hacer cuando esta se evapora, se escurre por la alcantarilla?”.

“Cuba es mi hogar, mi casa es Cuba”, reiteró el artista cuyas obras siempre han sido calificadas como polémicas por abordar temas como la emigración, los actos de repudio o la desesperanza de la juventud.

En su publicación, Núñez Estenoz también hizo un llamado a la reconciliación: “No voy a denigrar a ningún hijo de esta tierra, sea cual sea su punto de vista político, demasiado odio e intolerancia nos habita como nación y no voy a atizar el fuego”.

Al final de su texto, el director de Teatro del Viento mencionó que se debe al público, razón principal por la cual seguirá “nadando contra corriente” o “ensayando en la oscuridad en un teatro con una pared de cartón de cajas recuperadas”.

“Sigo aquí, apostando por Cuba, por el futuro, porque aún en la oscuridad más absoluta, conservo algo de fe. Déjennos participar, Cuba nos pertenece a todos, a todos…”, concluyó.