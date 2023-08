MIAMI, Estados Unidos. — El diputado cubano Carlos Miguel Pérez increpó al gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la puesta en práctica de la bancarización de la economía, cuya aplicación inmediata —advirtió— podría traer consigo el cierre de negocios.

Aunque el parlamentario defendió la necesidad de apostar por el comercio electrónico, dijo no estar convencido de que existan las condiciones suficientes para su implementación extensiva.

“Se ha explicado la gradualidad del proceso con el objetivo de no afectar a nadie y esto es una oportunidad y una regla de oro que no podemos desperdiciar. Sin embargo, no se explica con claridad cómo se instrumenta esa gradualidad. Tal parecería que la aplicación de la resolución se aplica incluso antes de su entrada en vigor y en alguno de sus componentes al 100%”, comentó Pérez en su cuenta de Twitter.

El diputado consideró, además, que “la implementación que se propone carece de un análisis integral del problema y su solución”.

“El déficit fiscal provocado por la ausencia de bienes y servicios estatales en moneda nacional, la ausencia de un mercado cambiario legal, el irrespeto a las divisas generadas por la exportación, el desabastecimiento de las tiendas, el sistema de pagos a proveedores en el exterior, etc. son para mí parte de las causas y de las cuales no hay ni un solo pronunciamiento”, sentenció el joven.

Pérez opinó que “una moneda virtual sin convertibilidad para obtener los insumos básicos para el funcionamiento de los nuevos actores económicos, no es moneda”, y que ahora mismo no hay condiciones para que el sector no estatal de la economía subsista sin esta.

“De la forma en que estamos proponiendo la solución del problema, veremos: cierre de la mayoría de establecimientos gastronómicos, falta total o parcial de partes y piezas, no más contenedores de pollo o aceite, no más encadenamiento productivo para importar la harina, etc.”

Según el diputado, hay muchos otros retos por resolver para hacer extensivo el comercio electrónico: garantizar el pleno funcionamiento de la infraestructura bancaria, pasarelas de pago y servicios de punto de venta y tarjetas magnéticas, etc.

“En el pasado ninguna ha funcionado a la perfección y no creo que mágicamente empiece a hacerlo”, argumentó.

Carlos Miguel Pérez también propuso medidas para ofrecer a los negocios acceso a algún mercado cambiario, así como para resolver otros problemas que aún persisten.