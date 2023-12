AREQUIPA, Perú. – Diosmary es una cubana que vive desde hace unos 11 años en Mallorca, España. Durante ese período, su vida ha sido una montaña rusa de experiencias que la han llevado a vivir dentro del aeropuerto de Palma.

Según declaraciones de la migrante de 49 años al Diario de Mallorca, su duro periplo inició al salir de Cuba en el 2012 junto a su expareja española-cubana.

Una vez en territorio mallorquín, la obtención de la residencia y los permisos de trabajo se dificultaron con gastos y burocracia, razón por la cual su entonces marido la abandonó.

Sola y sin trabajo, la historia de la cubana atravesó luego varias etapas. En una de ellas, Diosmary tuvo la suerte de conocer a una persona de bien que se convirtió en un “segundo padre”.

Este benefactor hasta le consiguió a la migrante un trabajo, pero falleció antes de poder tramitar todos los papeles en Extranjería. El hecho la dejó “destrozada”.

Entre casas de acogida y trabajos como empleada doméstica a cambio de alojamiento, Diosmary conoció a un hombre con quién entabló una relación romántica. Resultó ser un abusivo.

“Si me llevaba a cenar y le sonreía al camarero luego me llamaba puta o asquerosa, nunca me puso la mano encima, pero me controlaba todo lo que hacía”, relata la migrante.

Como vivían juntos, al terminar el noviazgo la cubana cambió un techo por libertad. Vivió en las calles, tuvo que cortarse el pelo porque se le “enredaba con todo” y finalmente fue a parar al aeropuerto en septiembre pasado.

Por toda pertenencia Diosmary tiene una maleta y dice sentirse más “tranquila” en la terminal aérea, donde ya la conocen como “la niña cubana”.

“Hay mucha gente que vive en el aeropuerto, no soy la única. Mientras no robes y no hagas destrozos no te pueden echar de aquí. No estoy aquí por gusto, los trabajadores son muy buenos conmigo”, destaca.

Asimismo, la migrante señala que la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) de la Cruz Roja la visita cada noche para llevarle zumo y galletas, por lo cual les está “muy agradecida”.

No obstante, también ha vivido situaciones estresantes en la terminal relacionadas con personas que la acosan ofreciéndole comida o alojamiento a cambio de favores sexuales.

Recientemente, la asesora jurídica de la organización Cárita le tramitó a Diosmary el pasaporte. La última noticia que tuvo del documento fue que estaba en Barcelona. “Ya solo hace falta esperar”, contó la cubana.

