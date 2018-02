Diosdado Cabello propone elecciones presidenciales y legislativas simultáneas

CARACAS, Venezuela.- El prominente líder oficialista venezolano Diosdado Cabello anunció el martes que propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente realizar elecciones legislativas el mismo día de los comicios presidenciales del 22 de abril, porque los congresistas no “hacen nada”.

En una muestra de la polarización y crisis institucional que atraviesa Venezuela, el país convive con dos instancias: una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por representantes del oficialismo, y una Asamblea Nacional (AN), que desconoce al órgano anterior y está bajo control opositor.

“Tenemos (en el oficialismo) el Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral trabajando todos los días, pero el Poder Legislativo no hace nada”, dijo Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), citado en la cuenta de Twitter de la televisora oficial.

El Tribunal Supremo de Justicia, dominado también por el oficialismo, le quitó el año pasado poderes legislativos a la AN al fallar reiteradamente contra sus decisiones.

La propuesta de “realizar elecciones legislativas en simultáneo con las presidenciales no es una idea de estrategia política, sino de interés nacional”, agregó Cabello.

En medio de las declaraciones de Cabello, la coalición de partidos opositores aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no define su posición sobre si acudir o no a las elecciones presidenciales, aunque algunos como Primero Justicia ya decidieron que no participarán.

Ante “la negativa reiterada del gobierno nacional a otorgar las garantías para elecciones libres y democráticas establecidas en la Constitución Nacional, para las elecciones presidenciales convocadas ilegalmente por el CNE el 22 de abril, hemos decidido NO participar en dicho proceso fraudulento”, dijo el partido Primero Justicia.

Además, Henri Falcón, uno de los líderes opositores y exgobernador del estado de Lara, dijo en respuesta a Cabello que el anuncio de los comicios simultáneos “no contribuye en nada al clima de tranquilidad y de seguridad que reclama el país en torno a un proceso electoral pendiente”.

El mismo Cabello fue el que presentó a fines de enero ante la ANC la propuesta de adelantar las elecciones presidenciales, generalmente realizadas a fines de año, para el primer cuatrimestre del 2018.

La iniciativa fue aprobada minutos después por unanimidad de la Asamblea y días después el árbitro electoral fijó la fecha para el 22 de abril.

La ANC, elegida a mediados del 2017, es presidida por Delcy Rodríguez, excanciller y una de las más cercanas colaboradoras del presidente Nicolás Maduro.

