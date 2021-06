LA HABANA, Cuba. – En la calle junto a sus cuatro hijos: así se encuentra una madre cubana del municipio habanero de La Lisa, a la que el régimen ha dejado desamparada pese a su delicada situación económica y de vivienda.

Se trata de la joven Bárbara Yadira González Lescailles, madre de cuatro hijos menores, con quienes deambula por la capital desde hace poco más de un año.

“Estoy deambulando de casa en casa, vengo de un núcleo disfuncional porque no puedo convivir con mi papá, que es una persona que toma (bebidas alcohólicas). Entonces me hicieron un cese de convivencia allí y me botaron; perdí el derecho a la vivienda. Es un barrio insalubre donde no hay propiedad y estoy con mis cuatro niños en la calle”, lamenta González Lescailles.

La cubana y sus cuatro hijos fueron acogidos temporalmente por un amigo, cuya vivienda no reúne las condiciones necesarias.

“En esta casa no hay condiciones para que los niños convivan. Dos de ellos tienen problemas de salud y aquí es prácticamente imposible vivir con ellos, porque no hay condiciones de ningún tipo. Los niños duermen en el piso; la taza (del baño) está desbordada de heces (fecales) y es terrible”, lamentó.

Asimismo, la joven madre detalla que en la actualidad tampoco cuenta con ningún sustento económico. En el pasado, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social le concedió una pensión que luego retiró con el pretexto de que “era joven y podía trabajar”.

“Ellos (los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) no creen en mí enfermedad; les lleve cuatro certificados y un resumen de historia clínica, y me dijeron que la letra no era legible, que no entendían, que le buscara un certificado más auténtico que especificara que yo no podía trabajar”.

“Se los llevé; entonces llamaron al hospital, que es el Instituto de Oncología y me dijeron que mi médico no existía, que ellos no lo conocían y que eso era mentira. (…) Ellos me exigen que trabaje para mantener a mis hijos”, se queja la joven madre.

Sin embargo, explica que aún es atendida por el Instituto de Oncología por “problemas en el útero” y que debe asistir a consulta cada tres meses, lo cual fue corroborado por CubaNet gracias a los documentos médicos mencionados por la entrevistada.

“Estoy pendiente de una cistoscopia porque estoy orinando sangre, a ver si las radiaciones me afectaron la uretra. Incluso perdí el turno por no tener quien me cuidara los niños. Entonces, ¿cómo voy a poder trabajar?”, se pregutna.

La entrevistada también destaca que se presentó en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado, en la Plaza de la Revolución, donde asegura la “atendieron por arribita” y luego la enviaron hacia otra dirección.

“Me dijeron que fuera a 19 y 21, que ahí también hay un departamento (de atención a la población). Me atendió un muchacho que se llama Gustavo, que me mandó a ver a Maribe, la del Gobierno (de la Lisa), y me hizo una carta para el intendente, pero eso hace más de tres meses y no me han dado respuesta. Cuando la llamo por teléfono me dice que no se acuerda de mí, y ella me vio bien cuando yo fui con los cuatro niños”, lamenta.

González Lescailles cree que las autoridades solo la han “peloteado” de un lado a otro sin la intención de resolver su situación.

“La respuesta que me dan es que yo no soy la única; que hay casos más críticos que el mío. Siempre es una muela distinta: ‘Ve para aquí y para allá’. Y es por gusto, todo es una mentira y todo es un engaño”.

