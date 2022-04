MIAMI, Estados Unidos.- El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo a TeleSur que “si alguien está complicado es Estados Unidos”, es por ello que recomendó usar en redes sociales las etiquetas #SOSMiami y #SOSEstadosUnidos.

“Yo creo que lo que el mundo debía dar es un #SOSMiami y un #SOSEstadosUnidos, porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Si una sociedad es compleja, tiene fracturas, es la mafia cubanoamericana esa que domina intereses políticos en Miami”, expresó el gobernante a la periodista Fabiola López.

La declaración de Díaz-Canel tuvo lugar durante una jornada de trabajo voluntario con militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en la que López le preguntó “sobre la operación en redes sociales que, según expertos, se organiza desde la Florida contra Cuba, y donde se intenta posicionar la etiqueta #SOSCuba”.

Además de asegurar que los estadounidenses tienen una situación más complicada que los cubanos, Díaz-Canel aprovechó el momento y arremetió contra los manifestantes del 11 de julio. Según el gobernante las protestas antigubernamentales fueron “hechos vandálicos” y estuvieron “alentadas” desde el exterior a través de la etiqueta #SOSCuba.

“Ahora quieren decir que fueron manifestaciones pacíficas. Yo nunca he visto manifestaciones pacíficas que rompan vidrieras, que ataquen a personas, que lancen piedras”, dijo el dictador cubano, que no hizo referencia al llamado a la violencia que realizó en Televisión Nacional esa misma tarde.

El gobernante defendió los juicios masivos que el régimen realiza contra los manifestantes del 11J, y aseguró que se están llevando a cabo “con una racionalidad tremenda”. Además, agregó que quienes tienen sanciones más altas “es porque cometieron delitos más graves”.

Varios de los manifestantes del 11 de julio en Cuba enfrentan condenas superiores a los 20 años de prisión por romper cristales de tiendas estatales.

“Aquí no hubo brutalidad policial ¿Qué es lo que pasa en EE.UU. con cualquier cosa? ¿Qué pasa con los negros en EE.UU.? ¿En los EE.UU. no les están haciendo juicios a los que entraron al Capitolio? ¿Cuál es lo distinto con Cuba?”, dijo.

Con respecto a la invasión a Ucrania, Díaz-Canel culpó también a EE.UU. “¿Qué han hecho los EE.UU.? Una salida ante una situación interna compleja que tienen: atizar una guerra, trasladarla a la guerra para que de salida a su crisis. Han manipulado la opinión pública mundial. Del conflicto nada más que han puesto una parte, pero no las causas y los orígenes que llevaron a un país a una posición extrema. Todo eso es manipulación, todo eso forma parte de las campañas”, declaró.

Díaz-Canel también habló del éxodo migratorio que se está viviendo en Cuba, especialmente entre los más jóvenes. Volvió a culpar a Estados Unidos y sentenció: “¿Qué le duele a uno? Que haya jóvenes que no encuentren que su proyecto de vida lo pueden desarrollar en el país y tengan que emigrar. Pero también yo digo: No es sólo eso, también eso es generalizar. Hay personas que quieren probarse en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su patria, que su aspiración es también mejorar un poco y después regresar…”

