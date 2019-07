Díaz-Canel: “En el capitalismo compra el que tiene, y el resto que resuelva como pueda”

MIAMI, Estados Unidos. – El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a criticar el modelo capitalista durante la reciente reunión de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Durante su intervención, Díaz-Canel hizo hincapié en la venta de productos a la población y en el interés del Estado cubano porque los productos lleguen a todos.

“Ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país, ni cómo regular para que a todo el mundo le pueda llegar el pescado”, apuntó el gobernante.

Según dijo, la preocupación del sistema socialista por la gente no existe en el capitalismo, donde todo se resuelve con los “fetiches del neoliberalismo”.

El gobernante insistió en que en otros países el tema de la venta minorista se resuelve de un modo simple: “Lo que haya en las tiendas al precio que sea. Que compre el que pueda y el que no, sálvese como pueda”.

Díaz-Canel señaló que aunque sería fácil privatizar determinadas esferas y aumentar la funcionalidad del Estado, esa no es la esencia del sistema.

“Esa no es la vocación de la Revolución, no es el humanismo de la Revolución, ese no es el concepto del socialismo”, agregó.