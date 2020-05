Díaz-Canel: “Cuba no va a ser tan normal como antes”

MIAMI, Estados Unidos. – El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este martes que, pese a la vuelta paulatina a la normalidad, prevista para las próximas semanas, varias de las medidas aplicadas en tiempos de pandemia seguirán formando parte del día a día de los cubanos.

Durante una visita al Centro de Neurociencias de Cuba, el mandatario señaló que la Isla presenta un escenario favorable en el enfrentamiento a la COVID-19, lo que permitirá una desescalada por fases y de manera organizada, para evitar un rebrote.

Pese a ello, advirtió que la situación del país nunca será la misma que antes de la pandemia.

“No va a ser tan normal como antes, porque hay cosas que nosotros las tenemos que mantener como reglas de vida para el futuro y otras que debemos concebirlas de manera diferente”, dijo Díaz-Canel

El gobernante también destacó la importancia de garantizar el orden para mantener “la solidez” del trabajo realizado en las últimas semanas.

“El país no se puede desbocar ahora tampoco, subrayó, tenemos que pasar a una normalidad, reconociendo que van a haber enfermos, pero con seguridad para no tener un rebrote. Ahí estaría la solidez de lo que hemos hecho… no solo en lo que hemos pasado, sino en lo que hagamos en el futuro”, agregó.

Según la reseña Presidencia de Cuba, durante su estancia en el centro científico, Díaz-Canel supervisó los planes para la búsqueda de una vacuna cubana contra la COVID-19.

“Aunque hayan vacunas de otros países, nosotros necesitamos la nuestra, para tener soberanía (…) Que nosotros salgamos con una vacuna terminaría de redondear la hazaña que se ha hecho (…) Si a eso nosotros le incorporamos una vacuna cubana, que salga en el menor tiempo posible, va a ser también una contribución importante desde todos los puntos de vistas.”

Cuba informó este miércoles sobre 13 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un total de 1900 casos positivos desde que inició la pandemia.