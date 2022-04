MIAMI, Estados Unidos. – El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el pasado 9 de abril, durante la clausura de la Asamblea Provincial del Partido de La Habana, que el PCC luchaba por la “prosperidad” del pueblo.

Aunque el dictador pronunció esas palabras hace casi dos semanas, no fue hasta este miércoles 20 de abril que el sitio oficialista Cubadebate reprodujo el discurso íntegro del gobernante.

De acuerdo con el también primer secretario del PCC, cargo que asumió en sustitución de Raúl Castro, su organización “lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodere el diseño de lo funcional y lo bello”.

En su extensa alocución, plagada de los lugares comunes del discurso oficial, Díaz-Canel culpó al embargo impuesto por Estados Unidos de los graves problemas estructurales de la economía cubana.

Asimismo, justificó la represión dado el aumento de lo que considera “subversión política-ideológica”.

El gobernante también aseguró que el PCC estaba enfrascado en “encontrar las contradicciones” de la sociedad cubana. “Todo eso [hay que] hacerlo con una defensa del socialismo desde los enfoques marxistas para evitar apartarnos del camino, sobre todo en un momento donde hay corrientes neoliberales que tratan de imponer sus criterios y muchas de estas ideas llegan disfrazadas de un manto semántico y emocional para confundir”, dijo.

El dictador no reconoció la gravedad de los problemas económicos que afectan a la Isla, pero dijo que serían aplicadas “soluciones socialistas”, “transformaciones socialistas”, que “permitan recuperar equilibrios sociales, mantener la propiedad social como hegemónica”.

Por otro lado, afirmó que el Partido tenía que “mirarse por dentro”. “Nos estamos mirando por dentro, continuando la tradición de la crítica dentro del Partido, y para eso tenemos también que desarrollar la más amplia participación popular en todos nuestros procesos y en la toma de decisiones”, apuntó.

Díaz-Canel también se jactó de los supuestos resultados alcanzados por el país en el enfrentamiento de la pandemia de coronavirus. “Aunque hemos hecho una proeza tremenda, aunque hoy somos uno de los países que mejores resultados exhibimos en el enfrentamiento a la pandemia, llegamos tarde a la vacunación porque tuvimos que investigar, tuvimos que hacer estudio, ensayos clínicos, tuvimos que hacer estudios de emergencia para después de que eso estuviera validado poder vacunar a nuestra población”, se justificó.

No obstante, no aludió a que las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas en Cuba no han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni ninguna instancia científica independiente al régimen de La Habana.

A menudo, los dirigentes de la Isla expresan públicamente su devoción por el Partido Comunista, como si se tratara de una religión política.

A finales de marzo, la recién nombrada primera secretaria del PCC en Matanzas, Susely Morfa, dijo al periódico Granma que esa organización tenía que ser más “democrática” e “inclusiva”. “Tiene que ser un Partido que encante, sume y aproveche más los aportes, las energías y potencialidades de los jóvenes”, añadió.

