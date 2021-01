Díaz-Canel a jóvenes universitarios: “Vamos a llegar a la prosperidad”

MIAMI, Estados Unidos.- En una reunión este miércoles con estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que con la ayuda de los jóvenes “vamos a llegar más rápido a la prosperidad que tenemos como visión de nación”.

La nota publicada por el diario oficialista Granma que reseña el encuentro señaló que Díaz-Canel le dijo a los presentes que juntos iban a “impactar mucho y vamos a transformar mucho”, aunque “hay que trabajar mucho para eso”.

“No podemos perder ni un segundo en empezar desde nosotros mismos la búsqueda del punto de inflexión para cambiar e ir a esa prosperidad deseada”, dijo, y agregó que “para tener justicia social hay que tener una economía que la sustente”.

Díaz-Canel se ha volteado en los últimos meses a tratar de conseguir el apoyo de los jóvenes para lograr la “prosperidad” en Cuba, aunque no ha dado detalles de cómo lograrlo cuando el gobierno mantiene las mismas políticas que han llevado al país hasta el punto en el que se encuentra hoy.

Según el gobernante hay una gran sintonía entre el Gobierno y los estudiantes universitarios cubanos, además, dijo a las autoridades les gusta “la cultura del detalle: que haya belleza, que haya eficiencia, que no haya burocracia, que no haya corrupción, que no haya chapucería, que todo funcione y con calidad”.

“La experiencia de ustedes (…); es como lo ‘real maravilloso’ de Carpentier, que nos parece tan cotidiano que no nos damos cuenta de la grandeza de lo que hacemos todos los días. Nada más aguantar bloqueo todos los días (…) es extremadamente grande. Esas cosas las tenemos que compartir, (…) saber ponerlas en las redes; las tenemos que visualizar”, dijo .

El gobernante pidió a los estudiantes sacrificarse por el país, y aunque considera que el 2020 fue un año “durísimo”, también fue una etapa de “aprendizajes tremendos”, de “oportunidades para crecer, probar de qué estirpe somos y cuan fuerte es la Revolución”.

“Tenemos un compromiso tremendo con ustedes, de que juntos podamos seguir perfeccionando el país, de que juntos podamos seguir defendiendo la Revolución. (…)”, sentenció Díaz-Canel.

