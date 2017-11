Detienen y decomisan medios de trabajo a periodista independiente

CIENFUEGOS, Cuba.- El periodista independiente villaclareño Yoel Espinosa Medrano resultó detenido por oficiales de la Seguridad del Estado este 15 de noviembre, en la Terminal Municipal de Santa Clara, cuando estaba a punto de abordar un taxi que le trasladaría hasta la vecina provincia de Cienfuegos.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 10:30 a.m. cuando un oficial vestido con ropa civil que se identificó como Eric Francis Aquino se acercó al periodista y le dijo que debía acompañarle.

A Espinosa le hicieron caminar hasta un vehículo marca Lada, color blanco y con matrícula P010561, que se hallaba a escasos metros del lugar y en cuyo interior se encontraba el oficial Idel González Morfi, jefe del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Enemiga.

“Allí me cacharon, me ocuparon el teléfono móvil y el carné de identidad, además de una mochila que contenía una laptop, una cámara de video Sony, propiedad de la agencia audiovisual Palenque Visión y una memoria de 16 Mb”, dijo el detenido, mientras recordaba cuando el oficial Aquino le espetó que no podía viajar por decisión de la Seguridad del Estado.

Espinosa fue trasladado hasta la 4ta estación policial en el reparto Dobalganes. A su llegada fue recluido en una oficina durante media hora hasta la llegada de los militares, que se limitaron a preguntarle el motivo del viaje que iba a realizar y le refirieron que haría un análisis para decidir sobre lo incautado, pero que lo más seguro es que no sería devuelto.

“Cada vez que tengamos que actuar lo haremos. No permitiremos a nadie que atente contra la revolución en estos momentos”, le expresó uno de sus captores. Tras la advertencia se retiraron y fue un policía de la unidad quien le comunicó que quedaba libre, sin que le entregaran un acta que reflejase los medios ocupados.

Varios periodistas independientes han sido arrestados en las últimas semanas, en un aumento de la represión contra los comunicadores alternativos. Asismismo ha ocurrido con activistas de la oposición, algunos permaneciendo en paradero desconocido hasta por dos semanas.