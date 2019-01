Detienen a opositor guantanamero por divulgar campaña de “Cuba Decide”

GUANTÁNAMO, Cuba. – El opositor Rafael Puente Cremé, vecino de la calle Máximo Gómez No. 257, entre 7 y 8 Norte, Guantánamo, fue citado para presentarse este jueves 17 de enero ante el Jefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su área, según hizo saber a CubaNet su hermana, que recibió la citación.

El documento no cumple con los requisitos indispensables que debe tener pues el nombre del opositor pacífico no fue consignado correctamente. El presunto oficial que cita no estampó su firma en él ni lo acuñó. Por tales razones, Puente Cremé hizo saber a este medio que no se presentaría en el lugar indicado.

También comunicó que la citación es otra prueba más del acoso y hostigamiento que recibe desde hace varios meses por parte de la Seguridad del Estado.

Además de formar parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Puente Cremé también es activista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) y de la campaña cívica “Cuba decide”, liderada por Rosa María Payá.

El pasado 31 de diciembre del 2018 el opositor pacífico colocó en la fachada de su vivienda varias pegatinas alusivas a la campaña “Cuba decide” y el primero de enero, mientras se dirigía hacia la sede nacional de la UNPACU, en Santiago de Cuba, el auto en el que viajaba fue interceptado por la Seguridad del Estado en el punto de control de la autopista nacional, en las cercanías de Guantánamo.

En el acto, los agentes sacaron a Rafael del auto en que se encontraba y procedieron a su detención. Luego, fue esposado y trasladado por un auto patrullero a la Unidad Municipal de la PNR de Guantánamo, donde fue entrevistado por dos oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le comunicaron que no le iban a permitir viajar a Santiago de Cuba para reunirse con José Daniel Ferrer, al que calificaron de mercenario y un traidor.

Posteriormente, Puente Cremé fue trasladado hacia la unidad policial del municipio Manuel Tames, situado a unos treinta kilómetros de Guantánamo, donde permaneció detenido ilegalmente desde las 6:30 a.m. del primero de enero hasta las 4 p.m. del 2 de enero del 2019.

Al regresar a su vivienda un vecino le comunicó que el primero de enero, en horas de la mañana, dos individuos vestidos de civil y a bordo de sendas motos “Suzuki” habían llegado hasta su casa y arrancado las pegatinas de la campaña “Cuba decide” sin informar previamente a los moradores del inmueble.

Hace un par de días, el propio Rafael Puente Cremé estaba explicando a dos jóvenes del barrio donde reside qué es la campaña “Cuba decide”. En ese momento, la ciudadana Sydney Fae, dirigente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo, les ordenó a los jóvenes que se fueran de allí, que no le hicieran caso a ese gusano -refiriéndose a Cremé- y que a esta revolución no la tumbaba nadie.

Según Puente Cremé, la señora Sydney Fae está casada con un sobrino de él, exmilitar y secretario del núcleo del partido comunista de un policlínico en Guantánamo, quien se nombra Robelkys Sans Puente.

A las 11 de la mañana de este jueves, CubaNet contactó con José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, quien confirmó sobre el activismo político de Rafael Puente Cremé y añadió que, según informaciones recibidas por él desde Guantánamo, el opositor se encontraba detenido.