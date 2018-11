Detienen en Matanzas a un cubano residente en Florida

View this post on Instagram

Detienen a cubano de West Palm Beach que estaba de visita en la isla y lo esposaron en una cama de un centro de salud en Cuba. – – – Juan Gualberto Lumbar Roque fue a Cuba para visitar a su familia, pero al llegar las autoridades lo privaron de libertad, por un supuesto delito que tenía pendiente en su

país. – – – – Entérate de lo último en www.univision23.com. #noticias23 #univision #noticias #miami #cuba #cubanos #protesta