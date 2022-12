MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Laudel Camacho Ricardo, residente en el municipio de Manatí, provincia de Las Tunas, fue detenido en la mañana de este jueves por su supuesta participación en un acto de vandalismo contra una tienda de ese territorio.

Odalis Campbell, esposa de Camacho, informó a CubaNet que el opositor fue conducido a la estación de policía por dos agentes que se presentaron en su vivienda.

“En horas de la mañana, temprano, estábamos durmiendo los dos y llegaron dos agentes de la policía de Manatí y se llevaron a mi esposo detenido para la policía. Yo fui detrás de él y no me dejaron ni entrar y me botaron para afuera. A él lo metieron para una oficina a interrogarlo, ofendiéndolo y amenazándolo”, relató la mujer.

El arresto del activista se produjo poco después de que ofreciera a este diario un testimonio sobre su labor como opositor.

Según Odalis Campbell, después del interrogatorio al que fue sometido, su esposo fue enviado al calabozo.

“Después empecé a decirle cosas a ellos y lo metieron para el calabozo. No me dejaron entrar para allá adentro”, añadió.

El propio jefe de la policía de Manatí explicó a la esposa del activista “que se lo habían llevado para Instrucción para Tunas, que lo acusaban de una piedra que él había tirado en una tienda”.

“Él no tiene que ver con eso. Ahora no se sabe que puedan hacerle los comunistas estos. Los que tiraron esa piedra fueron dos que iban en bicicleta. Hay testigos que los vieron. Mi esposo no tiene que ver nada con eso y ahora quieren meterlo preso, sancionarlo”, lamentó la mujer.

Laudel Camacho Ricardo ya ha ido a prisión anteriormente por causa activismo político. Fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación y estuvo entre los voluntarios que recogieron firmas para el Proyecto Varela, iniciativa liderada por el fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas.

