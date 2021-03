MIAMI, Estados Unidos. – El opositor Bartolo Cantillo Romero, quien se desempeña como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo, fue arrestado en la mañana del 3 de marzo cuando intentaba llegar al Tribunal Municipal de la provincia, denunció en conversación con Cubanet.

“Yo me dirigí al Tribunal porque se iban a realizar dos juicios arbitrarios contra los activistas Yoandry Figueredo Torre Blanca y de Ariolvis Batista Moya. Varios agentes, entre ellos dos de la policía política conocidos como Víctor Víctor y Luis Ángel me interceptaron en la calle Calixto García, al lado del Tribunal, y me dijeron que no podía estar allí. Les respondí que eso no era una violación”, narró.

Cantillo Romero fue esposado y conducido hacia la unidad del Parque 24, donde recibió amenazas por su activismo.

“Me pidieron colaborar con ellos, pero como me negué fui amenazado y agredido primero verbalmente. Incluso me dijeron que yo era un pato (palabra despectiva que significa homosexual) por no traicionar a José Daniel Ferrer. También me dijeron que lo que debía era alzarme como hizo Fidel Castro o tener el valor de los cinco espías. Como yo les respondía desde mi lucha pacífica, se enfurecieron y un jefe de la policía con chapilla 25185 junto a otro oficial, como perros de rabia, se me acercaron y me golpearon varias veces”.

Tras recibir puñetazos en la cara y la zona torácica fue multado con dos cuotas de 2000 pesos, una por supuestamente violar el dispositivo de seguridad cerca del Tribunal y otra por unos carteles que aparecieron en la ciudad.

“Dicen que Henry Couto y yo seremos los responsables de cualquier cosa que se haga en esta provincia. Y también intentaron chantajearme con una foto que tomaron mientras uno de esos agentes me ponía una mano en el hombro. Eso fue preparado por ellos para desacreditarme, pero yo repito que no pacto con esta dictadura y que soy y seguiré siendo un defensor de derechos humanos”, apuntó.

El activista, que también promueve la iniciativa Cuba Decide, recibió una carta de advertencia en la que se le amenaza con ser multado nuevamente en virtud del Decreto-Ley 370, debido a la publicación en redes sociales de fotos de varios opositores sosteniendo carteles que dicen “Patria y Vida”.

Ya Cantillo Romero fue multado en 2020 con 3000 pesos por la misma norma legal. Ahora las multas suman más de 7000 pesos, pero el opositor se niega a pagarlas por considerarlas arbitrarias.

Aumenta la lista de presos políticos en Cuba

También el pasado 3 de marzo, Ariolvis Batista Moya y Yoandry Figueredo Torre Blanca, ambos integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide en Guantánamo, fueron sometidos a juicio en el Tribunal Municipal de la ciudad.

Tras concluir la vista oral, Batista fue enviado al Combinado de Guantánamo a cumplir una sanción de un año de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”. Mientras que Figueredo, con igual condena, espera en su vivienda a que le notifiquen cuándo debe ingresar a prisión.

A principios de marzo, la organización Cuban Prisoners Defenders publicó una lista de 135 presos y condenados políticos. Según la ONG con sede en España, para esta misma fecha de 2020 la cifra era de 127.

Academia Julio Machado denuncia maltratos contra dos presos políticos

Hace más de un mes, la madre del prisionero político Didier Almagro no recibe noticias de su hijo, que cumple tres años en la prisión de máximo rigor de Santa Clara conocida como “Pre Tensado”.

En la última llamada que pudo realizarle el joven a su madre, Maidelin Toledo, advirtió del peligro que corría por negarse a aceptar el plan de reeducación comunista.

También Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, denunció que su esposo, el preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiros, fue trasladado a régimen especial en la cárcel de Guamajal, en Santa Clara, por sumarse a la campaña “Patria y Vida” impulsada por muchos cubanos.

“Él colocó un cartel detrás de su cama que decía ‘Patria y Vida’ y fue enviado a Guamajal. Allí hay un lugar apartado donde la represión contra los reclusos es más cruel. Yo no sé cómo está, si fue golpeado, si está en huelga de hambre”, lamenta la activista.

Los familiares de ambos presos han lanzado una campaña para obligar al régimen a informar sobre el estado de los activistas. En las fachadas de sus casas se pueden leer carteles que dicen “Libertad para Nacho y Mitzael”.

