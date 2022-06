MIAMI, Estados Unidos.- Jonatan López, activista cubano y familiar del preso político Andy García Lorenzo, fue detenido en la mañana de este martes en Santa Clara, según denunció Saily González en la red social de Twitter.

“Acaban de detener en Santa Clara a, familiar del preso político del 11J Andy García Lorenzo, quien lleva junto a su familia la iniciativa “Ayuda a los Valientes del 11J”. En estos momentos Roxana su esposa se encuentra en las afueras de Instrucción Penal”, escribió González.

López y su novia, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, se dirigían a sus centros de trabajo cuando fueron interceptados por un agente de la Seguridad del Estado, contó en una directa en Facebook Roxana.

García Lorenzo explicó que como si fueran criminales lo detuvieron, y ella espera en las afueras de la Unidad provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones. “No sabemos por qué” motivo, agregó Roxana.

“En estos momentos estoy super vigilada por agentes de la Seguridad del Estado que me están mirando y ya me llamaron la atención por el teléfono. Repito estamos aquí porque Jonathan fue detenido, no nos dieron explicaciones, dicen que fue por una publicación que hizo. Pero ellos no necesitan justificación para nada”, dijo.

Jonathan López se ha mantenido activo junto a su familia denunciando las violaciones a los derechos humanos en Cuba desde que el régimen apresó a su cuñado, Andy García, por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Desde entonces la Seguridad del Estado ha reprimido y amenazado a la familia, una de las más activas en el país. Desde el primer día no dejaron de exigir la liberación del joven, de 24 años y acusado por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”.

Él y su familia mantienen una iniciativa llamada Ayuda a los Valientes del 11J, a través de la cual brindan apoyo a las madres y familiares de los presos políticos del régimen castrista.

Andy García fue enviado el pasado mes de mayo a su casa a “esperar para seguir cumpliendo sentencia en un abierto [campamento de trabajo correccional del régimen cubano]”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.