MIAMI, Estados Unidos. — El opositor Yoan Ricardo Llerena, activista por los derechos humanos y promotor de Cuba Decide, fue detenido este viernes en Las Tunas, confirmaron fuentes a CubaNet.

Su esposa, Disnelbys Danitza Vidal Pérez, aseguró a este diario que Llerena fue conducido a una unidad de policía cercana a su localidad, y que posteriormente fue trasladado al municipio de Manatí.

“A Yoan se lo llevaron detenido. Primeramente, lo citó el jefe de sector para llevarlo para la Unidad. Allí lo estaba esperando otro jefe de sector, más un del jefe del PTI y otro oficial de la Seguridad”, declaró la mujer.

Cuando Vidal Pérez fue al sector de policía a llevarle el carné de identidad a su esposo a este ya se lo habían llevado del lugar.

“En lo que yo llegué para depositar el carné, porque él se fue sin carné, ya se lo habían llevado en la patrulla para el municipio de Manatí”, reveló la esposa del opositor.

Según la fuente, la policía no ofreció explicación alguna sobre la detención de Yoan Ricardo Llerena.

“El por qué lo citan, el motivo como tal, no me lo hacen saber. Simplemente me dijeron que se lo llevaron; que le preguntara información al jefe de carpeta allí, al guardia, porque ellos no estaban en el deber de decirme por qué se lo habían llevado, que ellos no tenían por qué dar esa explicación”.

En los últimos años, Yoan Ricardo Llerena ha sido víctima de persecución de la policía política en Las Tunas.

En enero de 2023, el activista por los derechos humanos denunció el acoso del que fue víctima por parte de dos oficiales que lo amenazaron con llevarlo a prisión por realizar junto a otros opositores de la provincia de Las Tunas un video en apoyo a una iniciativa de juicio internacional contra el régimen cubano.

Un mes antes, el opositor había advertido sobre el continuo acoso de la policía política en su contra por intentar salir del país. En aquella ocasión, las autoridades le impusieron una costosa multa y amenazaron con iniciar un proceso judicial en su contra.