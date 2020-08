Detienen en Las Tunas a opositor que denunció vandalismo contra su vivienda

MIAMI, Estados Unidos. – Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, fue arrestado este domingo en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, por manifestarse pacíficamente en las cercanías de su vivienda.

El propio activista, que coordina las acciones del movimiento opositor en ese territorio, informó a CubaNet sobre el hecho.

“Comencé a gritar consignas porque con frecuencia vandalizan mi casa, lanzan piedras y estoy seguro que tiene que ver con el oficial que vive en la zona…”, relató Martín, quien fue conducido a pie por dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) hasta la estación más cercana.

En la Isla, el gobierno tiene respuestas muy directas a los que se manifiestan en su contra, sobre todo si lo hacen en la vía pública. Hace pocas semanas, Didier Almagro, joven opositor y rapero contestatario de Villa Clara, fue detenido y trasladado a prisión por realizar un toque de cazuelas a causa de un prolongado apagón.

Entretanto, en Ciego de Ávila acaban liberar a Otoniel Cruz Suárez, también integrante de la UNPACU y promotor de Cuba Decide.

La denuncia, primeramente, la reportó su padre, Armando Cruz, quien dijo a CubaNet que la detención había sido muy violenta y que en la estación policial le negaban información de su hijo.

Transcurridas varias horas, Cruz Suárez fue liberado y describió lo acontecido.

“Vinieron hasta mi vivienda, me llevaron a la fuerza y dándome golpes en la cabeza”, lamentó el joven avileño.

Todo parece indicar, que, a través de la violencia e intimidación, los agentes del Ministerio del Interior (MININT) están asegurando que el próximo ocho de septiembre sean pocos los que logren salir a las calles como parte de la convocatoria realizada por la UNPACU.

“Dos militares me dieron en el estómago abusando de su poder y fuerza. Luego me dejaron en un calabozo de la primera unidad policial. Antes de liberarme, me advirtieron que tengo un pie en la calle y otro dentro de la prisión”, contó.

Los agentes del régimen que arremetieron contra Martín en Las Tunas y Cruz en Ciego de Ávila no presentaron orden de arresto. Al ponerlos en libertad, tampoco entregaron ningún documento legal que justificara la acción represiva.

Recientemente, el activista Ebert Hidalgo Cruz, también detenido y multado arbitrariamente, fue amenazado con ser encarcelado junto a sus hijos si el ocho de septiembre ponía un pie fuera de su casa.

Otros miembros del grupo opositor también han sufrido la misma amenaza, además de ser multados con excesivas cuotas, acusados de colocar pegatinas y carteles en sus respectivas provincias.